Omvallende boom bij Tongerlohuys met spoed gekapt

Het risico bestond dat de boom op het dak van schouwburg De Kring zou vallen en mensen zou raken. Een medewerker van schouwburg de Kring waarschuwde de gemeente dat de boom scheef stond. Controles wezen uit dat de boom aan het hellen was.

De conditie van de boom aan de Molenstraat is in 2015 al onderzocht. Toen bleek dat de kwaliteit matig was. De stam was hol en de wortelaanzetten waren aangetast. Op dat moment stond de boom al enigszins scheef.

Grondankers

De gemeente besloot toen grondverankering toe te passen om de cypres langer voor de stad te behouden. Deze grondankers voorkwamen dinsdag dat de boom helemaal omviel.

Desondanks restte er voor de gemeente geen andere beslissing dan de cypres te rooien. Het is nog niet bekend of er een boom wordt teruggeplant. De gemeente gaat proberen te achterhalen wat de oorzaak is van het omvallen van de cypres.

