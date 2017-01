Cyclocross Rucphen wordt steeds groter wielerspektakel

Een schitterend spektakel in dé wielergemeente van Nederland. Een groep van zo’n veertien vrijwilligers is al een tijd aan de gang met de voorbereiding van de Cyclocross Rucphen 2017. Het parcours rond de vijver is al helemaal uitgezet en de beplanting langs de straat is netjes gesnoeid.

Zesde editie

Kees Kools, voorzitter van Stichting Wielerpromotion Rucphen, geeft uitleg over het steeds groter en bekender wordende wielerspektakel bij het terrein van atletiekvereniging AVR ’90. "Het is nu de zesde keer dat we de Cyclocross organiseren", vertelt Kools in het clubhuis van M.A.C. De Baanbrekers. Een beker koffie in de hand helpt hem een beetje op te warmen.

"Elk jaar luisteren we goed naar opmerkingen van de renners en de jury om de veldrit steeds aantrekkelijker te maken voor zowel de renners als het publiek. We hebben er voor gezorgd dat het publiek vrijwel het hele parcours kan zien en de wedstrijd dus ook kan blijven volgen", legt Kools uit. Bijzonder aan het parcours in Rucphen is de carrousel, waarbij de crossers eerst van buiten naar binnen cirkelen en er dan in tegengestelde richting weer uit draaien. Ook dit jaar zal dat voor veel sensatie gaan zorgen, want als een wielrenner maar even opzij kijkt raakt hij volledig de kluts kwijt.

Rennersveld

Om het voor de renners en het publiek extra interessant te maken is het belangrijk dat de wielrenners van vergelijkbaar niveau zijn. "Natuurlijk is het mooi als je een wereldtopper in je wedstrijd hebt", geeft Kools aan. "Maar dat betekent ook dat je vooraf al weet wie er gaat winnen. Nu hebben we een rennersveld dat erg aan elkaar gewaagd is."

Enkele bekende namen van deze editie zijn: David van der Poel, Stan Godrie, Lars van der Haar, Sieben Wouters en de Belg Jim Aernouts. Bij de dames rijden de Britse Nikki Brammeier, de Spaanse Aida Nuno Palacio, en de twee Belgische rensters Laura Verdonschot en Karen Verhestraeten mee.

Op zondag 22 januari worden vanaf 10:45 uur de officiële wedstrijden voor de jeugd gereden. Kinderen die met hun gewone fiets eens op het echte wedstrijdparcours willen crossen kunnen dat op om 10:00 uur doen, voordat de jeugdwedstrijden beginnen.