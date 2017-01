Vuurwerkschade in gemeente Rucphen bedraagt 2.000 euro

Het gaat voornamelijk om vernielingen die zijn veroorzaakt door vuurwerk. Ten prooi vielen objecten in de openbare ruimte. "Deze totale schade ligt lager dan vorig jaar. Er was weinig ellende. Zo zijn er geen nitraatbommen afgestoken. Daar ben ik erg blij mee", vertelt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.

Oud en Nieuw verliep in de gemeente Rucphen relatief rustig. "Er hebben zich geen noemenswaardige schade of incidenten voorgedaan. Dit is een positieve ontwikkeling", vindt de burgemeester.

De brandweer moest in de gemeente twee keer op pad vanwege een buitenbrand. Deze bluswerkzaamheden trokken behoorlijk wat toeschouwers, maar daar ondervonden de spuitgasten geen hinder van.

Rustig beeld

Ook de politiecijfers geven een rustig beeld weer. Van vrijdag 31 december tot zaterdag 1 december waren er zes incidenten in de gemeente Rucphen waarbij agenten moesten uitrukken. Het ging om vier gevallen waarbij vuurwerk was betrokken en twee meldingen die betrekking hebben op een onderlinge twist.

Volgens de burgemeester heeft de goede samenwerking met partners, zoals de brandweer en politie voor deze resultaten gezorgd: "We hebben samen met onze ketenpartners een aantal maatregelen genomen om de schade in de openbare ruimte te beperken. Zo zijn in de week voorafgaand aan de jaarwisseling nagenoeg alle openbare afvalbakken afgedicht. Ook zijn kledingcontainers, glasbakken en plastic inzamelcontainers uit de openbare ruimte verwijderd."