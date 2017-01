Bij deze inspectie bleek dat de Bergenaar niet meer in het bezit was van een geldig rijbewijs. Die was ingevorderd als gevolgd van een reeks eerdere overtredingen op de weg.

Bij fouillering van de man troffen agenten verschillende soorten drugs aan. Het ging om hennep, hasj en vloeibare speed. Deze vondst leidde tot een doorzoeking van de auto waarbij agenten op de taser stuitten. Dit wapen is in beslag genomen. De man is vastgezet in een cel.