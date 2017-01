De top drie voor jongens wordt verder gecompleteerd door Luuk en Sem. Bij de meiden staan Evi en Emma op de plekken twee en drie. Opvallend is dat de naam Mila in 2015 de meest gegeven meisjesnaam was in Brabant.

Deze naam is inmiddels geheel uit de top 10 verdwenen. Bij de jongens was Luuk in 2015 nog het populairst. De naam Daan die Luuk heeft ingehaald prijkte in 2014 ook al bovenaan. Landelijk staat Daan ook bovenaan. Bij de meisjesnamen is dat Anna.