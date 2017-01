Jonge vrouw slaat woning Kalsdonksestraat kort en klein

Dat gebeurde vermoedelijk na een uit de hand gelopen conflict tussen de tiener en haar moeder. Agenten troffen in het huis een ravage aan. Het glas was de deur geslagen en in de gang lag een jonge vrouw met verwondingen haar haar arm. Dit bleek later de verdachte te zijn.

Zij is door ambulancemedewerkers aan haar arm behandeld. In het huis waren in totaal vijf vrouwen aanwezig. De bewoonster van de woning heeft aangifte gedaan van mishandeling en vernieling. De tiener is opgepakt.