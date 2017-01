Postduivenvereniging Steeds Sneller viert 100-jarig jubileum

Op de plek waar de duiven wekelijks worden ingekorfd, bij thuisbasis ’t Trefpunt in Rucphen, wordt dit gouden jubileum gevierd, en wel op zaterdag 21 januari.

Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is er die dag een receptie die aangekleed wordt met een tentoonstelling omtrent de duivensport.

Herinneringen ophalen

Oud-leden, duivenliefhebbers van andere clubs en geïnteresseerden zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen en samen met de 29 leden oude herinneringen op te halen.

"Heel vroeger had je in Rucphen twee duivensportverenigingen, de rijke en de arme club. Deze zijn op een bepaald moment gefuseerd tot Postduivenvereniging Steeds Sneller met in het begin haar honk bij Café Stroop in Rucphen."

Verhuizing

"In 1965 zijn we verhuisd naar onze huidige stek, ’t Trefpunt", weet penningmeester, Toon Houtepen zich te herinneren.

"Vroeger had iedereen duiven, het was een volkssport net zoals voetbal. Daarbij was de duivensport een sociaal gebeuren. Onze topjaren lagen in de begin jaren tachtig. We telden in deze hoogtijdagen maar liefst 92 leden.”

Liefde

Momenteel telt de club 29 leden waaronder twee vrouwen. Het oudste lid is 82 en de jongste telt 16 lentes.

Roks: "Als gemeenschappelijke factor delen we de liefde voor onze dieren. Onze leden zijn verspreid over de regio en in het vliegseizoen, van april tot september zien we elkaar wekelijks bij het inkorven.”