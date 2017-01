Stichting komt fietsen en gereedschappen te kort

De voorraad wordt aangevuld door inwoners uit de gemeente. Ook komen er goederen uit de landelijke inzameling, maar die loopt sinds 2015 flink terug.

Bij overkoepelende organisatie Vraag en Aanbod International uit Alphen is juist een efficiëntere manier van werken opgezet.

Aanstekelijk

Daardoor is de vraag naar opgeknapte fietsen en gereedschappen alleen maar toegenomen: "Werden voorheen maar één of twee containers per jaar naar Afrika verscheept, nu is het streven om dat dit jaar te verdubbelen."

Dit enthousiasme werkt aanstekelijk bij de vrijwilligers van de stichting, maar dan moeten er wel spullen zijn om op te lappen. Op dit moment kan de Sprundelse werkplaats niet voldoen aan deze grotere vraag.

Inzamelingspunt op Nijverhei

Wel zijn er allerlei acties genomen om plaatselijke en regionale bedrijven te informeren over de doelstellingen van de stichtingen.

Op industrieterrein Nijverhei is inmiddels een inzamelingspunt ingericht waar oude gereedschappen kunnen worden ingeleverd.

Nieuw leven

Ook roept Vraag en Aanbod de hulp in van de lokale bevolking: "Kijk eens kritisch of uw gereedschap aan vervanging toe is en doneer het dan aan onze stichting."

"Ook klein elektrisch handgereedschap is welkom. Onze zeer toegewijde vrijwilligers zijn in staat, het gereedschap weer bruikbaar te maken."

Oude fietsen beginnen ook een nieuw leven in de werkplaats. De stichting geeft de voorkeur aan rijwielen met een terugtraptrem. Dit is niet per se noodzakelijk: "Desnoods monteert onze fietsenmaker er een terugtraprem op."

Spullen inleveren

Fietsen en gereedschappen kunnen worden ingeleverd bij de werkplaats in Sprundel. Klusbenodigdheden mogen ook gedoneerd worden in de plaatselijke bouwmarkt.

Mensen die niet in staat zijn om spullen te brengen kunnen ook contact opnemen met de stichting. Vrijwilligers kunnen die dan eventueel ook thuis ophalen. De werkplaats is gevestigd aan de St. Janstraat 134 in Sprundel