Werkgroep wil geen vliegtuigjes boven Rucphen

Initiatiefnemer Ko Mies pleit voor andere aanvliegroutes. Ook wil hij dat er kritisch wordt gekeken naar de capaciteit die het vliegveld mag benutten.

Ko Mies, woordvoerder van de werkgroep legt uit: "Al jaar en dag komen vliegtuigen op weg naar Breda International Airport over de wijken de Louwen en de Kerkakkers. Dat is ooit lang geleden besloten, toen deze wijken nog niet gebouwd waren en het vliegveld nog een groot grasveld was met de naam Seppe."

"Nu liggen de zaken echter geheel anders. Seppe mag volgens haar nieuwe vergunning fors groeien en ook Rucphen start met de bouw van de derde woonwijk onder de aanvliegroute, De Hofstede."

Bewust

Met het verspreiden van de flyers hopen ze dat inwoners zich bewust worden van de groeimogelijkheden van de luchthaven. Het klopt dat men nu nog niet zoveel geluidshinder ondervindt. Maar in de toekomst neemt het luchtverkeer volgens de werkgroep drastisch toe.

"Elders in het land worden grotere luchthavens verder ontwikkeld volgens landelijk beleid waarbij de grote luchtvaart voorrang krijgt. De kleinere vluchten worden dan verdeeld over de kleinere luchthavens waaronder Breda International Airport dat met haar huidige vergunning nog 84 procent mag groeien."

"De geluidsruimte alleen al biedt mogelijkheden tot honderd en zestigduizend vliegbewegingen per jaar terwijl het er nu al 58.000 zijn. Dan moet je toch eens kritisch naar je aanvliegroutes kijken. Moet dat per se over de woonwijken?", benadrukt de woordvoerder.

Actie

Daarom is de werkgroep deze actie gestart. Bewoners kunnen de actie steunen door de on-line petitie te tekenen via de internet-site rucphenvliegroutevrij.petities.nl. Ook is het mogelijk de verspreide flyer ondertekend in de verzamelboxen te stoppen die bij steunpunt Schuitvaart, supermarkt PLUS of zorgcentrum Kerkakkers staan.

In een reactie laat directie vliegveld Breda International Airport, de heer Charles Jacobs, weten: "Deze aanname berust op een misverstand. We zijn gebonden aan deze 58.000 vliegbewegingen die overeenkomen met de in de vergunning vastgestelde geluidswaarden.

Groeien

Het klopt dat we theoretisch kunnen groeien tot 160.000 maar dat zal in de praktijk onmogelijk zijn, tenzij de vliegtuigen geheel geluidloos worden, bijvoorbeeld elektrisch. Maar dat is nu totaal niet aan de orde.

"De vergunning met deze geluidsgrens is in 2009 vastgelegd door de Raad van State en daaraan hebben wij ons te houden. Dat geldt overigens ook voor de heli- vergunning van 930 vliegbewegingen. Ook hierbij moeten wij binnen de door de rechter bepaalde geluidszone blijven dat correspondeert met dit aantal."