Koopjescentrum Rosada krijgt nieuwe eigenaar

Vorig jaar onderging Rosada nog een enorme transformatie. Het koopjescentrum werd uitgebreid met 7.500 vierkante meter. Daarmee kwam het totale winkeloppervlak uit op meer dan 23.000 vierkante meter.

De McArthurGlen Group is Europees marktleider op het gebied van ontwikkeling en management van outletcentra. In totaal behoren 29 koopjescentra toe aan dit investeringsconcern. In Nederland is het outletcentrum in Roermond ook eigendom van deze groep. Verder is het bedrijf bezig met het ontwikkelen van nog een winkelgebied in de Gelderse plaats Zevenaar waar modemerken hun kleding met hoge kortingen verkopen.

Overnamestrategie

Volgens directeur Gary Bond van de McArthurGlen Group komt de overname voort uit een vastgestelde overnamestrategie: "Dit is onderdeel van onze algehele groeistrategie die ook is gericht op de ontwikkeling van groene ruimte en organische groei. Rosada biedt spannende kansen voor onze groep en we willen Rosada naar de volgende fase tillen."

Het Roosendaalse koopjescentrum was sinds 2012 in handen van Resolution Property. Die nam het weer over van ING Real Estate Investment Management.