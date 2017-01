Vernieuwde bibliotheek in Wouw gaat open

Het voormalig servicepunt aan de Omgang heeft plaats gemaakt voor een 'BIEB-IN' in buurthuis de Geerhoek. Dit initiatief is samen met inwoners en organisaties uit Wouw tot stand gekomen.Deze nieuwe bieb is een resultaat van de reeds ingezette bibliotheekvernieuwing.

"Zonder hen was dit nooit gelukt", licht Frédérique Assink-Aben, directeur/bestuurder Bibliotheek VANnU toe. In de nieuwe bibliotheek kunnen leden nog altijd boeken lenen.

Het accent ligt straks vooral op voorlezen, elkaar ontmoeten en cursussen of workshops. Inwoners van Wouwse Plantage, Heerle en Moerstaten kunnen hier ook terecht.

Nieuwe koers

De bibliotheek vaart een nieuwe koers, ingegeven door bezuinigingen, een dalend aantal betalende leden en digitale ontwikkelingen. Wethouder Hans Verbraak van Cultuur: "De jeugd vormt een belangrijk speerpunt. Alle Roosendaalse basisscholen krijgen de komende jaren een boekencollectie en een leesconsulent van de bibliotheek. Op deze manier bereikt de bibliotheek alle kinderen en kan grote stappen zetten in het bevorderen van leesplezier en informatievaardigheden."

De rol van de bibliotheek verandert. De nadruk verschuift van het uitlenen van boeken naar het ontwikkelen van basisvaardigheden. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of het omgaan met de computer en internet kunnen terecht in de bibliotheek voor het volgen van cursussen en het ontwikkelen van vaardigheden.

Alternatieve dienstverlening

Bibliotheek VANnU gaat binnenkort aan de slag met het aanpassen van de centrale vestiging aan de Markt in Roosendaal. Daarnaast gaan de fysieke servicepunten in Kortendijk en Tolberg dicht in respectievelijk 2017 en 2018.

Dat gebeurt pas als er alternatieve dienstverlening is. "Ik kan me voorstellen dat ook hier maatschappelijke initiatieven ontstaan", aldus Assink-Aben. "Zoals het halen en brengen van biebboeken voor minder mobiele mensen. Met wijkbewoners en maatschappelijke instanties gaan we daarover zeker in gesprek."