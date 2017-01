Uitgebrande BMW gelinkt aan moord Peter van der Linde

Deze woonwagenbewoner werd vrijdagavond doodgeschoten aan de Lunetstraat in Breda.

Van der Linde werd rond 23.20 uur vermoord. Buurtbewoners hoorden rond dat tijdstip schoten. Agenten kwamen daarna ter plekke en hebben nog vergeefs geprobeerd om de Bredanaar te reanimeren.

Uit onderzoek bleek dat de schutter vermoedelijk met een handlanger na de liquidatie is weggereden in een BMW. Dit voertuig werd donderdagavond 29 december gestolen in Breda en teruggevonden in Horendonk.

Grijze Audi

Diezelfde nacht brandde een auto af in Bavel aan de Gilzeweg. De politie houdt er rekening mee dat deze grijze Audi ook een rol heeft gespeeld. Deze wagen is ontvreemd in juni 2016 in Budel.

De politie zoekt getuigen van het schietincident of van de diefstal van de voertuigen. De moord wordt dinsdagavond behandeld in tv-programma Opsporing Verzocht.