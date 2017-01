Eerste Roosendaals Ice Bike challenge groot succes

Dit jaar werd er op de laatste zondag dat de ijsbaan open was, een unieke wedstrijd georganiseerd: de Open Roosendaalse Croky Ice Bike kampioenschappen. Een wedstrijd tussen jongens en meisjes in twee onderdelen; race om de snelste en een slalomwedstrijd.

Bijna veertig meisjes en jongens in de leeftijd tussen vier en dertien jaar, streden om de felbegeerde bekers voor de eerste, tweede of derde plaats. ’s Avonds volgde er nog een wedstrijd tussen fietsclubs de Kaaimannen en de Alp d’Huezers.

Primeur

“We mochten van Croky vijf icebikes gebruiken en kwamen op het idee om er een Roosendaals Kampioenschap voor te organiseren”, vertelt voorzitter Hans van Hoek. Er waren dertien voor-inschrijvingen en zondag kwamen er spontaan nog meer dan twintig bij. "De Ice Bike Challenge maakt deel uit van het IJstijd-project van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond", vult Cor Soons van Schaatsvereniging De Striene West-Brabant aan. Hij is wedstrijdleider. De deelname aan de Ice Bike wedstrijd was gratis en leverde hilarische momenten op in de bochten.

Cor Schoons en ijsmeester Patrick van Abeelen schaatsten met de deelnemers mee waardoor de veiligheid gegarandeerd werd. “We gaan onderzoeken of we zelf deze icebikes kunnen aanschaffen voor volgend jaar”. De jongste deelnemer Vasco is vier jaar en kan met behulp van een kussentje, net bij de trappers. Hij neemt het op tegen Sih (11). De concentratie bij Vasco straalt van zijn gezichtje af dan vanonder zijn helm rode wangen van opwinding laat zien.

Speciale dagen

In de twee weken voor de schoolvakantie begint, komen de scholen schaatsen. "Dat zijn al 5.000 kinderen", aldus Hans den Hoek. Hij is medeoprichter en al twaalf jaar samen met Cees de Bruijn en Patrick van Abeelen verantwoordelijk voor de ijspret:

"Op zaterdag hebben we discoschaatsen. Dit jaar was er ook een schaatsclinic door marathonschaatskampioen Mariska Huisman. Op zondag is er schaatsles van 90 minuten voor slechts 2,50 door Cor Soons. De ijsbaan is twee dagen alleen ter beschikking van mensen met een beperking: blinden en slechtzienden, kinderen van de Mytylschool en cliënten van Sterrebos. “Dit zijn de mooiste momenten, hen te zien genieten op het ijs."