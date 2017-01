Inschrijven voor carnavalsoptocht Mastepinnelaand

Deelnemers krijgen de tijd om zich tot zondag 12 februari in te schrijven via www.mastepinnelaand.nl/optocht/ of door het inschrijfformulier van het carnavalsboekje in te vullen.

Die wordt binnenkort door Wouwse Plantage verspreid. De optocht in Mastepinnelaand is de eerste carnavalsstoet van Brabant. Bouwclubs krijgen de tijd om hun creaties zo tijdig te toon aan een groot publiek. In totaal trekt de tocht ongeveer 35 deelnemers. De stoet vertrekt zaterdag 18 februari in het centrum van Wouwse Plantage.