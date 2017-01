Maarten Tjallingii eerste gastspreker op wielercafé

Daarbij geeft hij adviezen en tips om ook als recreant optimaal te presteren. Tjallingii is misschien wel de meest gemotiveerde en gepassioneerde wielrenner van de afgelopen jaren geweest. Als vegetariër met maar één nier is hij het levende bewijs van een veelzijdige sportman die aangetoond heeft wat je met passie en plezier kunt bereiken.

Zo heeft hij de Ronde van België en de Ronde Quinghai Lake gewonnen. Als niet-klimmer reed hij in de Giro in de bergtrui. In de Ronde van Frankrijk in 2012 kwam hij zwaar ten val. Desondanks wist hij de etappe uit te rijden met, wat later bleek, een gebroken heup. Als inspirerend spreker weet hij als geen ander over te brengen hoe je van een wil een weg maakt. Doelen stellen en doelen halen.

Op herhaling

"Voor Cycling+ is het de eerste keer dat we een Wielercafé organiseren. We zijn er bijzonder trots op dat we erin geslaagd zijn Maarten Tjallingii naar Roosendaal te halen. Zijn verhaal en visie sluiten mooi aan op hoe wij als groep maar ook als individuen naar sport en topsport kijken. En we hopen natuurlijk dat de bezoekers die mening na afloop met ons delen. Dan is het voor ons geslaagd en wie weet voor herhaling vatbaar. Aanvullend op het verhaal van Maarten zijn ook alle partners van Cycling+ aanwezig met informatie over materiaal, training, voeding en veel meer", aldus Ronald van Broekhoven namens Cycling+.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in ‘Sfeerhaven’ aan de Westelijke Havendijk 10a in Roosendaal. Iedereen is welkom, maar er geldt wel vol is vol. Er wordt entree gevraagd. Aanmelden kan via www.cyclingplus.nl.