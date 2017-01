Bewoners Roosendaal produceren minder restafval

Dat is aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde van tweehonderd kilo. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die RTL Nieuws op een rijtje heeft gezet. In 2010 lag het gemiddelde restafval per persoon nog op 186,3 kilo. In 2014 nam dit volume spectaculair af tot 145,2 kilo restafval per bewoner.

Scheiden

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel gedaan om bewoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden. Zo wordt plastic inmiddels apart ingezameld en eveneens aan huis opgehaald. De landelijke overheid wil de totale afvalproductie aanzienlijk terugbrengen. Het is de bedoeling dat alle inwoners vanaf 2020 nog maar honderd kilo restafval per jaar aan straat zetten.

Restafval is datgene wat overblijft nadat recyclebare materialen zijn gescheiden. Wat hergebruikt kan worden bestaat onder meer uit kunststof, glas, blik, metaal, papier en karton, textiel en groente, fruit en tuinafval (gft). De verwerking van restafval is meestal duurder in vergelijking met andere afvalstromen.