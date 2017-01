Een buurtbewoner had een verdachte man over de schutting zien klimmen. Daarna ging hij de woning binnen via het dak. Opgeroepen agenten ontdekten braaksporen.

Zij hadden het vermoeden dat de inbreker nog binnen was. Daarom doorzochten zij de woning doorgrondig en vonden de man uiteindelijk in een kast op de eerste verdieping. De man -een 26-jarige man uit Litouwen- droeg enkele sieraden bij zich. Hij is opgepakt en vastgezet.