Fietspaden Zundertseweg en Borchwerf op de schop

Deze maatregelen maken onderdeel uit van het regionale uitvoeringsprogramma van de Regio West-Brabant. In totaal wordt er voor tien miljoen euro op lokaal niveau aan de weg gewerkt in de achttien gemeenten.

De kosten voor alle maatregelen bedragen samen tien miljoen euro. De provincie Noord-Brabant stelt hiervoor 5,3 miljoen euro in het vooruitzicht. De achttien gemeenten in West-Brabant werken intensief samen op het gebied van verkeer en vervoer. Op deze manier dragen zij bij aan een verkeersveilige en bereikbare regio. De wethouders van Mobiliteit stellen het uitvoeringsprogramma samen op met Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant.

Drank en drugs

Het gehele verkeersprogramma telt 56 projecten. 37 daarvan zijn gericht op het verbeteren van het wegennet. Achttien plannen moeten het gedrag van weggebruikers verbeteren. Ook wordt er een regionale studie gehouden naar het openbaar vervoer in de gemeenten die behoren tot de Brabantse Wal. De Regio West-Brabant zet verder in op het rijden zonder drank en drugs.

"In 2017 gaan we voor een clean Brabant. Met een borrel op of drugs in je lijf breng je in het verkeer jezelf en anderen in gevaar. Voorkom het vele onnodig leed dat dit tot gevolg kan hebben", roept wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen op. Hij is regionaal verkeersambassadeur voor West-Brabant.