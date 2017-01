Gevulde injectiespuit slingert rond in Sint Willebrord

Het is niet bekend wat de inhoud was, maar gebruik ervan kan gevaarlijk zijn. Dat bewees een incident maandagavond in het Noord-Hollandse dorp Zwanenburg. Twee meisjes van elf en twaalf jaar oud raakten onwel, nadat ze gekleurde pilletjes hadden gegeten.

Die hadden ze op straat gevonden. Eén van de slachtoffertjes moest daarna in coma worden gehouden. De politie in Sint Willebrord vraagt iedereen bij het aantreffen van een injectiespuit of andere drugs om te bellen.