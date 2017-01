Ondersteuning voor 't Stoofje en inlooppunt Oud Gastel

Wethouder Paantjens: "We vinden het feit dat mensen ergens heen kunnen als ze zich eenzaam voelen of als het even niet zo goed gaat, enorm waardevol. Bij zo’n inloophuis kun je even een kopje koffie drinken en een praatje maken. Bovendien is het zo dat je op deze manier aan de voorkant al eventuele problemen kunt signaleren en daar meteen op kunt anticiperen. Ons streven is niet voor niks dat we liever nu een arm om iemand heenslaan, dan dat we hem straks op moeten pakken."