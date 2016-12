OndernemersGala Halderberge drie maanden uitgesteld

Daardoor zal niet op 11 februari, maar in mei 2017 de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2017 plaatsvinden. Na meerdere succesvolle gala’s in de afgelopen jaren is het nu tijd voor de zevende editie.

Voorzitter van de Stichting OndernemersGala Halderberge Dankert Geene heeft alle begrip voor het verzoek en verklaarde eerder de reden om het gala te verplaatsen: "We ontvingen van meerdere potentieel genomineerden de signalen, dat zij zich door de drukte in deze maanden onvoldoende konden voorbereiden op de verkiezing."



"Natuurlijk luisteren we daarnaar. We vinden het juist een goed teken dat ze de verkiezing serieus nemen en alle tijd en energie erin willen steken om een zo goed mogelijke indruk te maken. Daarnaast levert de aanloop naar het gala de genomineerden ontzettend veel (media-)aandacht op. Het zou zonde zijn als zij niet optimaal gebruik kunnen maken van die kansen."



De exacte datum van het OndernemersGala is nog niet bekend, maar naar verwachting zal het gala rond medio mei 2017 alsnog plaatsvinden.

Samenkomst

Het OndernemersGala is een samenkomst van bekende en minder bekende ondernemers die actief zijn in de gemeente Halderberge. Een ideale avond om relaties te onderhouden of het netwerk uit te breiden, je weet immers nooit waar het goed voor is.



Het belangrijkste van de avond is natuurlijk de verkiezing van de 'Ondernemer van het jaar 2017'. Dit zal zowel gebeuren in de categorie Business-to-Business als in die van Business-to-Consumer. Een mooi moment ook om inspiratie op te doen en te leren van elkaars ervaringen.



Geene geniet vooral van het gala en kijkt er ook dit jaar weer naar uit. "Het verheugt me dat er zoveel potentieel genomineerden zijn. Genomineerd zijn heeft zoveel positieve effecten op je klantenbestand en levert je heel veel aandacht van de media op. Net als twee jaar geleden maken we er weer een Halderbergs feest van met lokale ondernemers", vertelde hij eerder al.

Publiciteit

In 2015 werd Jürgen Broos verkozen tot Ondernemer van het jaar, hij liet op de website van de organisatie weten verheugd te zijn met zijn uitverkiezing en er nog steeds de vruchten van te plukken.

"De titel Ondernemer van het jaar heeft ons veel publiciteit en daarmee herkenning in de gemeente opgeleverd. Sommigen hadden nog nooit van ons gehoord en zeggen nu: 'Jij had toch het OndernemersGala gewonnen?' Persoonlijk vind ik het een mooie bekroning op wat we doen en voor het bedrijf is het een extra boost: je naam komt toch positief in het nieuws. Er is niks mooier dan het winnen van de titel Ondernemer van het jaar", aldus een trotse Broos.

De genomineerden voor de titel Ondernemer van het jaar 2017 in Haldberge zijn mede door de verplaatsing van het gala nog niet bekendgemaakt. Dat zal in de komende tijd gaan gebeuren.