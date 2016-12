Orkesten bundelen krachten voor nieuwjaarsconcert

In samenwerking met Vocal group Nouveau brengen zij twee keer een spetterend nieuwjaarsconcert met als thema 'Classic meets Pop'.

Op nieuwjaarsdag wordt de Roosendaalse traditie voortgezet met een concert in Schouwburg De Kring. Dit wordt vervolgd met een primeur in Bergen op Zoom, een concert op zondag 8 januari in schouwburg De Maagd.

De start is klassiek met de ouverture uit Orpheus in de onderwereld en via een medley uit de West Side Story komt het programma uit bij pop. Pop, klassiek gearrangeerd voor symfonieorkest en met een vocal group.

Samenvoegen

Uitgevoerd worden onder andere Music van John Miles, Bohemian Rhapsody van Queen, A brand new day van Quincy Jones, Keep on Rockin’ van Neil Young en een medley van The Beatles.

Door het samenvoegen van de beide symfonie orkesten en de medewerking van Vocal Group Nouveau ontstaat een nieuwe ‘sound’, die bij een nieuwjaarsconcert past. Het geheel staat onder leiding van de dirigenten Carlo Nabbe en Martyn Smits.

Nieuw jaar

De concerten duren ongeveer een uur en er is geen pauze. Na afloop van het concert wordt er geproost op een sprankelend nieuw jaar. Het eerste concert vindt op zondag 1 januari plaats in De Kring om 15.00 uur.

Een week later is op zondag 8 januari De Maagd aan de beurt. Ook dit concert begint om 15.00 uur. Kaartjes zijn in de verkoop verkrijgbaar bij de schouwburgen.