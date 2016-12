Aldi Oudenbosch mag niet naar Bosschendijk

Aldi had dit verzoek bij de gemeente weggelegd met het idee en tekende eerder al een intentieverzoek met Action om plaats te nemen in het huidige pand in het centrum van Oudenbosch.

Het college van B&W steekt hier echter een stokje voor en houdt vast aan de gemaakte afspraken om een compact en vitaal winkelgebied te behouden. Wels taat er voor eind januari een afspraak gepland om te kijken welke mogelijkheden er wél zijn omtrent een eventuele verhuizing.

Verhuizing

De eventuele verhuizing van Aldi uit het centrum van Oudenbosch naar de Bosschendijk houden de gemoederen al enige tijd bezig. Aldi wilde naar het voormalig handelscentrum en tekende een intentieovereenkomst met Action om deze winkelketen in het pand van Aldi te laten trekken.

Aldi-woordvoerder Gerald Kas stelde eerder at het plan dat al jaren in de la ligt een win-winsituatie voor Oudenbosch zou betekenen. De supermarktketen opent steeds meer zaken aan de rand van centra en wil dat ook in Oudenbosch voor elkaar krijgen.

Aldi liet haar oog al eerder vallen op het handelscentrum aan de Bosschendijk en pleitte voor winkelruil. Hij stelde zelfs dat als de gemeente niet meewerkt, Aldi overweegt te vertrekken uit Oudenbosch.

Afwijzing

De Oudenbossche Koepelondernemers reageerden enorm fel op het Aldi-verzoek. "Het ondersteunen van dit verzoek zou ingaan tegen alle principe afspraken die met de gemeente zijn gemaakt", zo zei men eerder tegen de Bode.

"Wij zijn met regelmaat in gesprek met de wethouder van Economische zaken en ook zeer intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Economische Visie Nota. Een van de zwaarwegende afspraken is het vitaal houden van het kernwinkelgebied."

"Om dit te kunnen realiseren is het nagenoeg onmogelijk om de gemaakte afspraken met betrekking tot centralisatie niet na te komen. In het verleden zijn er meerdere aanvragen geweest voor vestiging buiten de kern en deze zijn consequent afgewezen. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit voor het college een serieuze overweging zou zijn."

Afspraken

De ondernemers kregen gelijk, want wethouder Hans Wierikx laat nu weten dat het college van B&W het verzoek vanuit Aldi van de hand heeft gewezen. "We hebben dit uitvoerig besproken en bekeken, maar wij kunnen niet anders dan dit plan tegenhouden. We kunnen simpelweg niet meewerken aan dit principeverzoek."

"De kern van het verhaal is dat we heel duidelijk zijn in het verhaal dat wij een compact en vitaal winkelgebied willen hebben. Dan moeten we geen versnippering willen en dat is wel wat er gaat gebeuren als we Aldi naar de Bosschendijk laten gaan", zegt hij.

De wethouder benadrukt dat deze afspraken dateren uit 2008 en dat deze nog eens extra onderstreept zijn in de nieuwe economische visie.

Alternatieven

Aldi heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van het college van B&W. "Ik begrijp de teleurstelling, maar ik ben wel heel blij dat we ondanks dat al voor eind januari een afspraak hebben staan om met elkaar te kijken wat er qua verhuizing wel mogelijk is."

"Uiteraard binnen het centrum, maar er zijn zeker alternatieven die we graag bespreken", besluit Wierikx.