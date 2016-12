Commando's beloond na parachutesprong in donker

Zij kregen deze onderscheiding, omdat zij tijdens een missie in Mali ongezien het land binnen wisten te komen. Daarbij verzamelden zij concrete informatie enk eerden veilig terug.

Om onbespied Mali in te gaan, sprongen zij in het donker met een zuurstofmasker op een hoogte van achtduizend meter uit een vliegtuig. Een C-130-transportvliegtuig dropte een ploeg van het Korps Commandotroepen boven de Malinese woestijn.

Oberservatiepost

Voor hun parachutesprongen openden ze vrijwel direct hun scherm en zweefden geruisloos naar hun doel zo’n dertig kilometer verderop. "We gingen per parachute omdat dat tactisch het beste inzetmiddel was voor deze opdracht", zegt sergeant Jim over de actie.

Om ongezien informatie te verzamelen richtten de commando’s voor het licht werd een observatiepost in. Jim: "De omgeving was woestijnachtig: zand, grof grind, rotsen en hier en daar een boompje. Niet gemakkelijk om je te verstoppen."

Om aan water en proviand te komen werden ze voor het eerst tijdens een dergelijke missie bevoorraad met autonome valschermen. Waar die onbemande parachutes moesten landen bepaalden de commando’s zelf door de juiste coördinaten te bepalen in de voorbereiding.

Veilig

Na twee dagen volledig op zichzelf aangewezen te zijn wisten de commando’s het gebied veilig te verlaten. "We hebben aan de opdracht voldaan", vertelt Jim. "We zijn veilig teruggekeerd met de informatie die we wilden hebben. We hadden een erg goede voorbereiding. Dat gaf zelfvertrouwen. Alles liep zoals we het hadden gepland."

De commando’s werden ingezet als Special Operations Land Task Group voor de VN-missie Minusma.