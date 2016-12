Kerststal in kerk Sint Willebrord weer opgebouwd

Vrijwilliger Ko van Nispen en kerkbestuursecretaris Tiny Jaspers drinken van een verse kop koffie. Het gesprek gaat over de kerststal die jaarlijks in de Willibrorduskerk opgebouwd wordt.

"Sinds half november zijn we met 10 tot 15 vrijwilligers aan het werk om er weer iets moois van te maken", zegt een enthousiaste Van Nispen. "De laatste jaren proberen we steeds iets te veranderen aan de opstelling. We gebruiken dit jaar heel veel echte planten en bomen."

De Kerststal bestaat uit vijf aaneengeschakelde opstellingen in bosrijke en woestijnachtige omgeving, met in het midden een grote kerststal. "Een houtzagerij uit de regio heeft ons de nieuwe stal geschonken. Deze is een stuk groter en mooier dan de oude."

De groep vrijwilligers werkt er iedere maandag aan en hier en daar nog wat tussendoor. Het zijn dezelfde mensen die voor de kerk het wekelijkse onderhoud doen. "De twee dames die voor de bloemen in de kerk zorgen, hebben mooie kerststukken gemaakt", voegt Jaspers toe.

Restauratie kerktorens

Tijdens en na de kerstdagen is de kerststal 's middags in de kerk te bewonderen. "Vooral op Tweede Kerstdag is er altijd veel volk", zegt Jaspers met een glinstering in zijn ogen. "Er komen zelfs mensen van buitenaf met bussen hier naartoe."”

Het geeft aan dat de kerststal in de Sint Willebrord populair is in de regio. Het parochiebestuur en de vrijwilligers hopen op nog meer bezoekers dan eerdere jaren. Vandaar dat ze extra aandacht hebben besteed aan de afwerking van de tientallen meters lange opstelling.

"Iedereen mag vrij naar binnen, maar als de bezoekers een kaarsje branden of iets kopen in het winkeltje, dan steunen ze de inzamelingsactie voor het groot onderhoud van onze kerk”, legt Jaspers uit. “We hebben nog steeds veel geld nodig om de torens van de kerk te restaureren."

Hoge kosten

Omdat er tegenwoordig steeds minder mensen naar de kerk gaan lopen de inkomsten van de parochie flink achteruit. "De kosten liggen erg hoog", legt Jaspers uit. "Alleen aan gas en licht zijn we iedere maand al een kapitaal kwijt. We zoeken wel naar oplossingen hiervoor, maar dat valt niet mee."

De secretaris vertelt over de plannen om in 2017 een subsidieaanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. "Bij goedkeuring van de aanvraag zou de helft van de kosten vergoed worden, maar omdat de kosten zo hoog zijn, zijn we er nog lang niet."

Geld inzamelen

Hij benadrukt hoe blij het parochiebestuur is met de verschillende lokale initiatieven om geld in te zamelen. Ondanks dat maakt de secretaris zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de karakteristieke kerk.

"Ik denk dat veel dorpsgenoten niet beseffen wat het betekent als er steeds minder mensen naar de kerk komen of in de kerk trouwen. Er zijn dan geen inkomsten meer, terwijl de kosten toch ergens van betaald moeten worden. We moeten er als gemeenschap alles aan doen om te voorkomen dat de kerk straks geen kerk meer is."

De oproep is duidelijk: Kom kijken naar de Kerststal.