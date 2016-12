Twaalf daklozen van straat door project 'Sober Wonen'

Op deze manier halen de gemeenten twaalf personen van straat af. Dat gebeurt in het kader van het project 'Sober wonen'.

In Bergen op Zoom heeft de woningcorporatie inmiddels een eerste huis beschikbaar gesteld. Daar zullen binnenkort de eersten daklozen hun intrek nemen. Andere huizen zijn nog niet beschikbaar.

"Dit komt omdat de woningcorporaties geen woningen hebben leegstaan. Zo snel er een woning leeg komt, wordt in overleg tussen de betreffende woningcorporatie en WijZijn Traverse bekeken of deze woning geschikt is voor Sober Wonen. In eerste instantie is voor dit project uitgegaan van twee woningen in Bergen op Zoom en Roosendaal", legt woordvoerder Erwin Stander van de gemeente Bergen op Zoom uit.

Lichte problemen

Personen die in aanmerking komen voor een woonplek hebben relatief lichte problemen. "Het gaat dus eerder om mensen die als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden (schulden, faillissement, echtscheiding) dakloos worden. Door deze mensen van straat te halen verbetert hun situatie sterk en neemt overlast op straat af", vertelt Stander.

Het is de bedoeling dat bewoners maximaal zes maanden in de woning verblijven en daarna doorstromen naar reguliere huisvesting. Als dat niet lukt, kan iemand met toestemming eventueel langer blijven. De bewoners krijgen begeleiding van medewerkers van WijZijn Traverse.

Die bestaat bijvoorbeeld uit het bieden van hulp bij het oplossen van schulden. Ook worden ze gestimuleerd om een nuttige invulling van de dag te zoeken. Die kan een baan, vrijwilligerswerk of een plekje op een dagbestedingscentrum zijn.