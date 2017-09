Eerste indruk: Nieuwe smartwatches van Samsung, Fitbit en Garmin

Samsung Gear Sport

Samsung oogstte de afgelopen twee jaar veel lof (maar niet enorm veel marktaandeel) met zijn Gear S-horloges. De horloges met cirkelvormig scherm kunnen gemakkelijk worden bediend met een draaibare ring en zien er bovendien redelijk stijlvol uit.

Het bedrijf heeft dit jaar dan ook weinig aan de formule veranderd. De nieuwe Gear Sport lijkt behoorlijk op de sportieve Gear S2 die in 2015 verscheen. Verschil is dat de Sport waterdicht is en ook in het zwembad kan worden gebruikt.

Het apparaat heeft een mooi afgewerkt ontwerp. De smartwatch oogt niet zó sportief dat hij alleen in de sportschool of op de atletiekbaan goed zou staan. Dat is bij echte sporthorloges van bedrijven als TomTom en Garmin vaak wel het geval.

De Gear Sport kan niet alleen tegen water, maar meet ook de zwemprestaties via ingebouwde bewegings- en hartslagsensoren. Ook activiteiten als wandelen, hardlopen en fietsen worden ondersteund.

De software op de smartwatch is verder gelijk gebleven. Notificaties van een gekoppelde smartphone zijn op het horlogescherm te zien en via het menu kunnen apps worden opgestart. Het aantal Gear-apps is beperkt, maar smartwatches worden doorgaans ook voor een vrij klein aantal taken gebruikt.

De prijs van de Gear Sport is wel behoorlijk hoog: hij verschijnt eind oktober voor 350 euro. Daarmee zal hij vermoedelijk alleen aantrekkelijk zijn voor de fanatiekste sporters.

Fitbit Ionic

Fitbit staat bekend om zijn simpele fitnesstrackers, maar het Amerikaanse bedrijf presenteerde onlangs voor het eerst ook een uitgebreidere smartwatch. Ook de Fitbit Ionic gaat 350 euro kosten en zal eveneens notificaties van een smartphone weergeven.

Het apparaat heeft een vierkant scherm in een grote kast van aluminium die vrij kaal oogt. Onder het scherm zit nog een behoorlijk Fitbit-logo, waardoor de Ionic groot uitvalt. Het scherm lijkt lcd-technologie te gebruiken, waardoor het contrast niet geweldig is.

Op het horloge draait eigen software van Fitbit, die overweg kan met zowel Android als iOS. Ook de apps op deze smartwatch draaien grotendeels om het bijhouden van activiteiten, slaap en gezondheid.

De Fitbit moet activiteiten kunnen herkennen zonder dat de drager actief een app opstart of invoert dat er een hardloop- of fietsrondje begint. Ook worden notificaties automatisch uitgeschakeld als de drager gaat slapen. Net als de Gear Sport werkt de Ionic ook in het zwembad.

De software wordt bestuurd via het kleine touchscreen en via drie knoppen aan de zijkanten van het horloge. Deze knoppen voelen vrij klikkerig aan, en hun functie was tijdens een eerste test niet erg intuïtief. Bij langer gebruik zal de navigatie vermoedelijk wel wennen.

Het is echter niet duidelijk wat het Fitbit-horloge moet toevoegen aan het smartwatchlandschap. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om eigen apps voor de Fitbit te maken, maar het is nog onduidelijk hoeveel applicaties er ook daadwerkelijk voor zullen verschijnen bij de lancering later deze maand.

Voor ontwikkelaars is het vermoedelijk interessanter om apps te ontwikkelen voor Apple Watch, Android Wear of het Tizen-systeem van Samsung, die al veel gebruikers hebben.

Garmin Vivoactive 3

Buitenbeentje op de smartwatchmarkt is Garmin, het navigatiebedrijf dat zich vooral richt op doorgewinterde sporters. Met de Vivoactive 3 lijkt de firma echter een andere richting in te slaan, want deze smartwatch van 329 euro doet juist meer aan als een allrounder.

Met zijn ronde scherm in een kast van aluminium lijkt de Vivoactive 3 erg op Android-horloges als de LG Watch Sport, maar Garmin levert wel eigen software mee. Daarin ligt de focus toch vooral op het meten van activiteiten, maar de Vivoactive 3 krijgt ook smartphonenotificaties door.

Hoe dat precies zal werken was niet direct duidelijk op de beursvloer, want de apparaten stonden in een beperkte demomodus. Daarin was wel te zien dat met swipebewegingen naar boven en beneden verschillende apps en widgets zijn op te roepen, om te zien hoe actief je die dag bent geweest.

Het scherm van de Vivoactive 3 is niet erg helder en de kleuren zijn bijzonder flets. Daar staat wel tegenover dat het horloge volgens Garmin een week mee moet gaan op één acculading, waar de meeste smartwatches het slechts één of twee dagen uithouden.

Toch lijkt het Garmin-horloge tussen wal en schip te vallen: voor algemene smartwatchgebruikers is de Vivoactive vrij beperkt, terwijl Garmin en andere bedrijven betere opties aanbieden voor fanatieke sporters.