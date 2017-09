Eerste indruk: LG V30 kan strijd met Galaxy Note 8 goed aan

Net als andere recente high-end-telefoons, waaronder de G6 die LG in de lente presenteerde, heeft de V30 een nagenoeg randloos scherm.

Die smartphonetrend komt op de V30 goed uit de verf. Het extra langwerpige display (met beeldverhouding 18:9) neemt bijna de gehele voorkant in beslag. Daardoor voelt het toestel niet enorm groot, ondanks het forse schermformaat van 6 inch.

OLED-scherm

Ook de overstap op een OLED-display is een goede keuze. De G6 van LG had nog een LCD-scherm, waarop de zwartwaarden minder goed zijn. Bovendien biedt LG (net als aartsvijand Samsung) een 'always-on display' aan. Ook als de telefoon niet wordt gebruikt, is het scherm altijd aan om de tijd en notificaties weer te geven.

Op een OLED-scherm is dat relatief energiezuinig, omdat de meeste pixels uit kunnen blijven. Bij een LCD-scherm moet de hele verlichting aan blijven, waardoor er relatief veel van de accu wordt gevraagd.

Bij de G6 zorgde het always-on-scherm voor een fors kortere accuduur, en was het aantrekkelijker om de functie uit te schakelen. Vermoedelijk zal dat bij de V30 niet het geval zijn, al moet een uitgebreidere test dat nog bevestigen.

Bekend ontwerp

Het ontwerp van de V30 komt verder bekend voor. Net als ongeveer elke andere high-end smartphone van de afgelopen anderhalf jaar heeft de V30 een behuizing van glas en metaal, in verschillende glanzende kleuren.

Het glas met gebogen aflopende randen ziet er mooi uit en de telefoon voelt licht aan. Op de achterkant staan behoorlijk grote logo's van LG zelf en van audiopartner B&O Play. Die zorgen er wel voor dat het verder strakke design wordt doorbroken.

Op de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner, die ondanks het grote formaat van de telefoon goed te bereiken is met de wijsvinger. De telefoon kan ook worden ontgrendeld met gezichtsherkenning of met stemcommando's, die je zelf kunt instellen. De V30 is waterdicht, dus je hoeft je geen zorgen te maken over regen of toiletincidenten.

Dubbele camera

Boven de vingerafdrukscanner zit net als bij veel andere recente telefoons een dubbele camera. In de V30 zitten twee verschillende lenzen: een 'gewone' cameralens en een groothoeklens. De standaardcamera heeft nu een 16 megapixel-sensor en f/1.6-diafragma, waardoor meer licht wordt binnengelaten. De groothoeklens is voorzien van een 13 megapixel-sensor en f/1.9-diafragma. Daarbij zal de kwaliteit iets lager liggen.

In de testruimte was het nog niet mogelijk om de camera uitgebreid te testen, maar enkele eerste foto's zagen er goed uit. Ook in een ruimte zonder geweldige verlichting legden beide camera's veel details vast, en bleven de foto's grotendeels vrij van ruis.

Nieuw op de V30 is een collectie videofilters. Bij het schieten van video's kunnen verschillende kleurenfilters worden toegepast die zijn gemodelleerd naar de filters die voor bioscoopfilms worden gebruikt.

Die filters lijken wat subtieler te zijn dan de heftige Instagram-filters die de afgelopen jaren gemeengoed zijn geworden op sociale media. Veel van de filters geven nét een vrolijker of juist duisterder uiterlijk aan de beelden die je schiet. Het is handig dat je al tijdens het filmen kan experimenteren met filters, en dat je deze niet pas achteraf hoeft toe te passen.

Gedateerde software

De twee eerdere smartphones die LG in zijn V-serie uitbracht hadden allebei een klein tweede schermpje boven het normale display. Dat was een niet al te nuttige toevoeging, die op de V30 weer is verdwenen.

In de plaats van het tweede scherm introduceert LG een zwevende softwarebalk die de gebruiker kan verplaatsen door een icoontje ergens aan een schermrand te plaatsen. Door op dat icoontje te drukken verschijnt de balk, met bijvoorbeeld snelkoppelingen naar apps en contacten.

Zelfs tijdens een korte test kwam het al meermaals voor dat het icoontje in de weg zat en per ongeluk werd aangedrukt. Sommige mensen zullen het misschien fijn vinden om wat sneller bepaalde apps of functies te kunnen opstarten, maar vermoedelijk zullen veel mensen er ook voor kiezen om de balk direct uit te schakelen.

De software van LG begint op sommige punten sowieso wat gedateerd aan te doen. De menu's en app-iconen kunnen wel een opfrisser gebruiken om beter aan te sluiten bij de strakke designelementen die Google in Android toepast. Helaas zal de V30 ook niet direct zijn voorzien van de nieuwste Android-versie 8.0, maar moeten kopers het doen met versie 7.1.2.

De V30 heeft een speciale audiochip die moet zorgen voor beter geluid. Dat viel in de rumoerige testruimte niet te verifiëren, maar LG is wel een van de weinige smartphonemakers die zich specifiek inzet om beter geluid aan te bieden via koptelefoons. Daarmee speelt het bedrijf zich in ieder geval in de kijker van audiofielen.

Voorlopige conclusie

De V30 is geen revolutie op smartphonegebied, maar het LG-toestel is wel stijlvol en voorzien van prima specificaties. De grote openstaande vraag is welke prijs de V30 krijgt bij de verkoopstart in het vierde kwartaal.

Het toestel gaat duidelijk de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Note 8, die over twee weken verschijnt voor 999 euro. Dat is een bijzonder hoge prijs, en het is te hopen dat LG zijn V30 betaalbaarder weet te maken. Het toestel verschilt immers niet enorm van de eigen G6, die al voor minder dan 500 euro verkrijgbaar is.