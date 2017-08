Vergelijking: vier abonnementen voor een 'Netflix voor games'

In deze vergelijking zetten we vier diensten naast elkaar: Geforce Now, PlayStation Now, Xbox Game Pass en Utomik. We kijken welke dienst de meeste games heeft, waar je het minst betaalt en wat je precies van de achterliggende technologie kunt verwachten.

PlayStation Now

Sony’s PlayStation Now is te gebruiken op een PlayStation 4 of een Windows-pc met bijbehorende software. Een abonnement op de dienst kost 17 euro per maand, waarmee PlayStation Now direct de duurste dienst in deze vergelijking is.

PlayStation Now is een clouddienst waarbij games op externe hardware afgespeeld worden en vervolgens naar de gebruiker worden gestreamd. De gebruiker heeft daarom geen krachtige spelcomputers nodig, enkel een redelijk snelle en stabiele internetverbinding.

Het aanbod van PlayStation Now is een stuk uitgebreider dan bij de meeste concurrenten: de dienst telt in totaal vijfhonderd games, waarvan het gros eerder is uitgekomen op de PlayStation 3. Het bedrijf is onlangs begonnen met het toevoegen van games die op de PlayStation 4 zijn verschenen.

Hoewel het aanbod op PlayStation Now relatief groot is, gaat het hierbij ook vaak om kleinere of oudere titels. De eerste drie Uncharted-games zijn bijvoorbeeld op Now te vinden, maar het nieuwere vierde deel is niet speelbaar. Je vindt op PlayStation Now de spellen die vermoedelijk niet zo vaak meer los worden verkocht.

We hadden bij het streamen van games op PlayStation Now weinig last van de 'vertraging' die bij streamen voorkomt. Alleen bij games die een echt hoog tempo vereisen is een vertraging merkbaar.

Het voordeel van een streamingdienst is meestal dat er geen krachtige hardware nodig is, wat het wat gek maakt dat PlayStation Now alleen op een pc of PlayStation 4 werkt. Die laatste is immers al een sterke spelcomputer die veel PlayStation 4-games zelfstandig aankan.

Spellen voor de PlayStation 3 zijn echter voor een totaal ander systeem ontwikkeld, waardoor ze alleen via de streamingtechnologie op de PlayStation 4 speelbaar zijn.

Microsoft Game Pass

Microsoft’s abonnementsdienst is met een prijs van 10 euro per maand goedkoper dan PlayStation Now. Voor dat geld krijg je op het moment toegang tot meer dan honderd games.

De manier waarop games worden afgespeeld wijkt af van PlayStation Now en Geforce Now. Bij dit abonnement worden spellen namelijk niet gestreamd vanaf een externe machine, maar kunnen abonnees de spellen gewoon downloaden. Het spel wordt hierdoor offline bewaard, waardoor de spelervaring niet afwijkt van een game gekocht in de fysieke of digitale winkel.

Veel van de games op Xbox Game Pass zijn oorspronkelijk uitgebracht op de Xbox 360, maar in het aanbod zijn ook de nodige Xbox One-titels te vinden. Het gaat daarbij, net als bij concurrerende diensten, vaak om wat oudere spellen. De originele Gears of War-trilogie is bijvoorbeeld beschikbaar, maar het recentere Gears of War 4 niet.

Het aanbod is daarmee even nieuw en uitgebreid als dat van Geforce Now, maar een stuk beperkter dan bij Utomik en PlayStation Now. De aangeboden titels variëren wel tussen Geforce Now en Game Pass, omdat laatstgenoemde zich richt op Microsofts gameconsoles. Daarvoor zijn een aantal exclusieve spellen verschenen, die inmiddels op de dienst te vinden zijn.

Omdat games met Game Pass niet worden gestreamd, heeft de gebruiker wel een Xbox One nodig. Het betekent dat de gebruiker sowieso in een spelcomputer moet investeren.

Geforce Now

Nvidia’s streamingdienst Geforce Now is beschikbaar voor de settopbox Shield, die met een prijs vanaf 230 euro iets goedkoper is dan moderne spelcomputers. Met de dienst kunnen gebruikers meer dan honderd games naar een televisie streamen. Een wat beperkt aanbod vergeleken met sommige concurrenten.

Het abonnementsmodel is ook wat vreemd. Voor 8 euro per maand krijg je toegang tot ongeveer zestig van de honderd games. De overige veertig moeten los worden aangeschaft. De los verkrijgbare games zijn de nieuwste titels, terwijl het gratis aanbod alweer wat ouder is.

Verwacht daarom geen grote klappers binnen de streamingdienst. Wie de allernieuwste hits wil spelen, zal ze niet zo snel in het aanbod van Now vinden.

Geforce Now is net als PlayStation Now een clouddienst, waarbij games op een externe pc in een datacenter worden afgespeeld. Titels op Nvidia Games kunnen daarom op moderne gamecomputers worden gespeeld, zonder dat de gebruiker zo’n machine in huis hoeft te halen.

Het is bijzonder hoe goed de streamingtechnologie van Nvidia werkt. Bij gebruik met een redelijke internetverbinding en een ethernetkabel, is de voelbare vertraging bij een game vrij klein. Hierbij geldt hetzelfde als bij PlayStation Now: bij alleen games die een echt hoog tempo vereisen is een vertraging merkbaar.

Utomik

Het Nederlandse Utomik is op papier misschien wel de meest uitgebreide optie. De dienst biedt gebruikers toegang tot in totaal 590 games, voor een bedrag van 6 euro per maand. Een familie-abonnement voor maximaal vier gebruikers kost 10 euro per maand.

De technologie achter Utomik combineert de ideeën achter Game Pass, Nvidia Now en PlayStation Now. De bestanden van de game zelf worden naar een computer 'gestreamd'. In feite wordt een klein segment van de game op een machine geïnstalleerd. Een spel neemt op deze manier relatief weinig ruimte in beslag, maar vertragingsproblemen zoals bij videostreams zijn er ook niet.

Het is een bekend probleem bij de besproken streamingdiensten in deze vergelijking, maar we benoemen het bij Utomik toch weer: de aangeboden games zijn allemaal al wat ouder. Dit zijn doorgaans niet de grootste klappers van het jaar, maar titels die inmiddels in de budgetbak terecht zijn gekomen.

Daarnaast kampt Utomik met één probleem: de dienst is alleen beschikbaar voor Windows-computers. Het is bij Game Pass al nadelig dat een Xbox One vereist is voor een abonnement, maar de benodigde pc voor Utomik is nog eens een extra bezwaar. Pc-games hebben vaak andere systeemvereisten, waardoor een computer van tijd tot tijd van een upgrade voorzien moet worden.

Conclusie

Hoewel de grootte van het aanbod per dienst verschilt, zijn de spellen bij ieder abonnement ongeveer even oud. Wat dat betreft zijn de abonnementen vergelijkbaar met Netflix, waar films en series vaak ook pas beschikbaar zijn nadat ze al even Blu-ray of dvd zijn verschenen.

Kijken we naar de hoeveelheid games en de prijs, dan is Utomik de duidelijke winnaar. Groot nadeel daarbij is echter dat een game-pc vereist is, die op de lange termijn ook het nodige onderhoud nodig heeft.

Qua gebruiksgemak zijn PlayStation Now en Geforce Now het makkelijkst. Daarvan is het aanbod van die laatste wat klein, maar ligt de prijs van de eerste het hoogst. Een bibliotheek met 'slechts' 60 games is echter alsnog vrij groot, gezien een enkele game soms tientallen uren in beslag kan nemen.

Wat dat betreft lijkt Geforce Now misschien wel de meest toegankelijke dienst. Dat is al helemaal het geval als je kijkt naar benodigde apparatuur: de benodigde Nvidia Shield voor de Geforce-dienst is met een prijskaart van 230 euro relatief goedkoop, vergeleken met de alternatieven.