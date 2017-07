Vergelijking: Nieuwe MacBook en Surface Laptop zijn geduchte concurrenten

Conceptueel zitten de Surface Laptop en MacBook dicht bij elkaar. De Surface Laptop is weliswaar een stukje groter - met een scherm van 13,5 inch tegen de 12 inch van de MacBook - maar beide laptops zijn verder zeer compact, licht en toch krachtig. Ze zijn ook allebei gemaakt uit aluminium, met een mooi afgewerkte behuizing.

De laptop van Microsoft heeft een wat vierkantere beeldverhouding, en onder het scherm een iets groter toetsenbord dat is omringd door de stof Alcantara. Dat voelt zacht aan en ziet er bijzonder uit, al is het wel de vraag of de stof na langdurig gebruik niet vies wordt. Microsoft belooft dat vlekken met een doekje te verwijderen zijn, maar mogelijk zal slijtage toch eerder zichtbaar zijn dan op het aluminium van de MacBook.

De MacBook heeft een nieuw mechanisme onder zijn toetsenbord. De toetsen ogen hetzelfde als voorheen: groter en met minder tussenruimte dan bij een traditioneel toetsenbord. Maar net als recente MacBook Pro-modellen is de aanslag iets steviger met een beter voelbare klik dan de MacBooks van de afgelopen twee jaar. Toch blijft de toetsaanslag licht en vrij ondiep, wat je maar net fijn moet vinden.

Het toetsenbord van de Surface Laptop is traditioneler, met toetsen die je verder kunt indrukken en waar wat meer ruimte tussen zit. Nadeel is dat de laptop als geheel mede daardoor ook wat dikker is dan de MacBook.

Poorten

De Apple-laptop van 12 inch werd in 2015 voor het eerst geïntroduceerd en viel toen vooral op omdat hij maar één externe aansluiting heeft. Dat was een soort statement:volgens Apple moet die ene USB-C-poort voldoende zijn.

De nieuwe MacBook - met onder meer een verbeterd toetsenbord en snellere componenten - heeft nog altijd slechts één poort. De Surface Laptop is iets veelzijdiger: die heeft een USB 3.0-poort én een Mini DisplayPort. Bovendien is er een losse aansluiting voor de oplader, die bij Apple ook in die ene USB-poort moet.

Of je je stoort aan het gebrek aan poorten op de MacBook, ligt aan de manier waarop je werkt. Gebruik je veel clouddiensten en draadloze gadgets, dan kun je vrijwel ongehinderd vooruit. Ondertussen zijn er externe monitors verschenen waar je deze MacBook met één kabeltje aan koppelt: voor opladen, beeld, geluid en alle apparaten die op het scherm zijn aangesloten. Dat maakt dat je veel minder dan twee jaar geleden noodgedwongen een aantal dongels nodig hebt.

Prestaties

Waar het eerste model twee jaar geleden qua snelheid vlug tegen zijn plafond zat, doet de nieuwste MacBook eigenlijk geen enkele concessie meer. Het basismodel dat wij testten is voorzien van een 1,2 GHz zevende generatie Intel Core m3-chip. Die volstaat ruim voor alles behalve zware taken als videomontage en 3d-bewerking.

Wie dat dagelijks doet kan beter kiezen voor de MacBook Pro, maar voor een sporadische videomontage of photoshoppen is zelfs het basismodel MacBook snel genoeg.

Toch is Microsoft qua prestaties in het voordeel. Het bedrijf levert de Surface Laptop met Core i5- en i7-chips die sneller zijn dan de m3-chip van de MacBook. Een echt groot verschil is het echter niet, en de Surface Laptop is niet geschikt om bijvoorbeeld zware games op te spelen.

Voordeel van de lichte processor in de MacBook is het ontbreken van een ventilator, waardoor het apparaat altijd muisstil is. De Surface Laptop heeft wel een ventilator, al moet je behoorlijk je best doen voordat die aanslaat.

Beide laptops hebben een prima accuduur, al haalt geen van beide een volledige werkdag zonder tussendoor even op te laden.

De MacBook is verkrijgbaar voor 1.499 euro, met 256 GB opslagruimte en 8 GB werkgeheugen. Een Surface Laptop met even veel opslag en RAM kost slechts 50 euro minder, maar er is ook een model beschikbaar met 128 GB opslagruimte en 4 GB werkgeheugen, voor 1.149 euro.

Conclusie

De interne opfrisbeurt maakt van de nieuwe 12 inch MacBook vooral een laptop die je met een stuk meer vertrouwen voor een aantal jaar gebruik kan kopen. De chips zijn snel genoeg voor alle dagelijkse taken en zullen dat de komende jaren blijven. Het kleine, lichte ontwerp is ook twee jaar later nog steeds indrukwekkend.

Dat maakt van de enkele usb-c-poort het grootste twistpunt: als ultiem draagbare computer zit je met deze MacBook helemaal goed. Voor een veelzijdig werkpaard moet je een stapje hoger zijn, bij de MacBook Pro, die vier USB-poorten heeft.

De Surface Laptop is een prima laptop zonder al te veel poespas. Wie de enkele USB-poort op de MacBook onvoldoende vindt, zit bij de Surface Laptop iets ruimer, al loopt ook dit apparaat niet over van de poorten.

Als je op zoek bent naar een nieuwe laptop, zijn zowel de MacBook als de Surface Laptop uitstekende opties. Uiteindelijk zal de voorkeur voor een bepaald besturingssysteem - MacOS of Windows 10 - voor veel mensen de doorslag moeten geven.

MacBook: 4 sterren

Surface Laptop: 4 sterren