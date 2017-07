Vergelijking: Nieuwe toptablets iPad Pro en Galaxy Tab S3

De nieuwe iPad Pro heeft een nieuw schermformaat (10,5 inch), maar ziet er in alle andere opzichten precies uit als de iPads die we al jaren kennen. De behuizing van aluminium is inmiddels geen revolutie meer, maar is net als voorheen goed afgewerkt.

De randen om het scherm van de iPad Pro zijn bovendien dunner, waardoor hij nauwelijks groter aanvoelt dan zijn voorganger met scherm van 9,7 inch.

Samsung heeft zijn Tab S3 wel helemaal vernieuwd, met een fraai ontwerp. De tablet bestaat aan de buitenkant uit twee glasplaten, die met een metalen rand bij elkaar worden gehouden. Er is geen stukje plastic op de tablet te bekennen.

De voorkant is juist amper veranderd sinds de Tab S2. De schermranden zijn jammer genoeg iets dikker dan op de iPad Pro. En hij ziet er zeker niet zo futuristisch uit als de recente Galaxy S8-smartphone van Samsung zelf.

Schermen

Beide displays zijn uitstekend, en elk op zijn eigen manier. Samsung gebruikt net als op eerdere Tab S-modellen een AMOLED-scherm, dat zorgt voor uitstekende zwartwaarden en contrast.

De iPad Pro heeft een scherm met een technologie die Apple ProMotion noemt. De verversingssnelheid is verdubbeld naar 120 Hz. Dat zal je misschien niet veel zeggen, maar het resultaat is verbijsterend: bewegende beelden ogen veel kalmer. Met name bij het scrollen door menu's en teksten is het verschil gigantisch en is de iPad Pro fijner voor de ogen.

Schermresoluties zijn de afgelopen jaren zo goed geworden dat het weinig zin meer heeft om meer pixels te gebruiken. Apple bewijst met het ProMotion-scherm dat op het gebied van beeldverversing nog veel te halen valt; het is te hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

Prestaties

Qua specificaties zijn beide tablets een stap vooruit. Apple heeft de iPad Pro voorzien van zijn nieuwe A10X-chip, een verbeterde versie van de chip uit de iPhone 7. Het scherm heeft een resolutie van 2224 bij 1668 pixels en er is 4 GB werkgeheugen naast minstens 64 GB opslagruimte

De Tab S3 draait op een Qualcomm Snapdragon 820-chip, die eerder in de Galaxy S7 zat, met eveneens 4 GB werkgeheugen. Standaard is er minder opslagruimte - 32 GB - maar wel de mogelijkheid om dit met een MicroSD-kaart uit te breiden. Dat kan bij de iPad niet. Het scherm heeft een vergelijkbare resolutie van 2.048 bij 1.536 pixels.

Van de twee is de Tab S3 beduidend minder krachtig; met name op grafisch vlak is de A10X verreweg de krachtigste chip die ooit in een tablet heeft gezeten. De iPad Pro loopt altijd soepel, ook als meerdere apps tegelijk worden gebruikt.

De iets mindere specificaties van de Tab S3 zijn in de praktijk geen groot bezwaar, want in alledaags gebruik is de ingebouwde Snapdragon-chip meer dan voldoende. Ook op de Tab S3 is er bij webbrowsen, gamen en het gebruik van apps nooit sprake van lange laadtijden of haperingen.

De accuduur van beide apparaten is vergelijkbaar met elkaar. Apple belooft wederom een accuduur van 10 uur en lijkt dit grotendeels waar te maken. De gebruiksduur lijkt niet af te wijken van eerdere modellen.

De Tab S3 hield het tijdens de testperiode ongeveer even lang vol. Bij dagelijks gebruik van één of twee uur, hoeft de tablet slechts eens per week te worden opgeladen.

Software

Als je nu naar de winkel loopt om de nieuwe iPad Pro in huis te halen, krijg je een exemplaar met iOS 10. Het besturingssysteem van Apple is in de afgelopen jaren nooit écht geweldig geweest op tablets; behalve de recent toegevoegde multitaskingfunctie is het alsof je naar een grote iPhone zit te kijken.

Met iOS 11, dat in de herfst verschijnt, komt daar verandering in. Een van de opvallendste veranderingen is de toevoeging van een uitgebreider app-dock onder in beeld, dat altijd kan worden opgeroepen. Zo is het makkelijker om tussen vaakgebruikte apps te wisselen.

iOS 11 op iPad Pro

Ook de mogelijkheid om twee apps naast elkaar te draaien wordt uitgebreid. Je kunt nu zelfs in split-screen werken en nog een derde app in een los venster daarboven laten zweven. Dat oogt wat onoverzichtelijk, maar het wordt wel steeds makkelijker om bijvoorbeeld even een mailtje te sturen zonder een andere app volledig te verlaten.

Multitasking op de Tab S3 werkt vergelijkbaar. Ook hierop is het mogelijk twee apps naast elkaar te plaatsen, waarbij ook een derde los boven deze twee kan zweven. Dit derde scherm kan groter of kleiner worden gemaakt met knoppen bovenin, maar deze opties verdwenen bij onze tests geregeld. Dat is vervelend, want hierdoor moet je de alle multitasking-apps afsluiten en opnieuw indelen.

Toetsenbord en stylus

Zowel de iPad Pro als Galaxy Tab S3 werken samen met een stylus en toetsenbord. Bij de Tab S3 wordt de stylus bijgeleverd. Dat pannetje kan zowel de druk op het scherm als de bewegingen meten. Dat werkt goed, en met een knop op de stylus kan snel de notitie-app worden geopend.

De iPad Pro werkt nog altijd met de Apple Pencil, een vergelijkbare stylus. Door de hogere verversingssnelheid en lagere reactietijd van het scherm moet tekenen natuurlijker voelen dan op eerdere iPads, al zullen alleen echte professionals dat verschil merken. De Pencil is voor tekenaars in ieder geval nog een indrukwekkende accessoire, maar zal voor de gemiddelde krabbelaar de aankoopprijs (109 euro) niet waard zijn.

Bij de iPad Pro is ook een toetsenbord verkrijgbaar voor 179 euro. Dat is een flinke prijs, maar als je de tablet echt wil gebruiken om werk te doen, is het toetsenbord wel een fijne toevoeging.

Voor een compact toetsenbord typt het Smart Keyboard vrij prettig. Er is genoeg ruimte voor al je vingers en de toetsen kunnen vrij diep worden ingedrukt.

Wel zijn de toetsen zelf aan de kleine kant en gebruikt Apple een relatief ingewikkelde vouwconstructie om de tablet neer te zetten terwijl je aan het typen bent. De hoek van het scherm kan dan niet worden aangepast, en het toetsenbord is ook niet prettig te gebruiken op je schoot. Je hebt echt een tafel nodig.

Ook de Tab S3 heeft een aansluiting voor een optioneel toetsenbord. Dat toetsenbord was tijdens de reviewperiode helaas niet te testen.

Conclusie

De nieuwe iPad Pro is de beste tablet die Apple ooit heeft gemaakt. Belangrijker nog: met het ProMotion-scherm en de nieuwe multitaskingopties weet Apple weer eens te verrassen op een saaie tabletmarkt.

De Galaxy Tab S3 is minder spectaculair, maar zeker niet slecht. Toch is de iPad Pro de 60 euro extra (739 in plaats van 679 euro) zeker waard. Als je regelmatig een stylus wilt gebruiken is de Tab S3 wel het overwegen waard, omdat hij daarbij standaard wordt meegeleverd.

Galaxy Tab S3: 4 sterren

iPad Pro: 4,5 sterren