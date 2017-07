Review: OnePlus 5 is topsmartphone met te korte adem

De OnePlus 5 ligt vanaf deze week in de (online) winkel voor 499 euro. Zijn voorganger, de 3T (versienummer 4 is overgeslagen), kostte 439 euro.

Qua specificaties blijft OnePlus bij zijn strategie: de Qualcomm-chip is de nieuwste en snelste die je kunt krijgen, er is een belachelijke grote hoeveelheid werkgeheugen (6 of 8 GB) en opslagruimte (64 of 128 GB).

Aan de achterkant zit nu voor het eerst een dubbele camera, die doet denken aan de camera van de iPhone 7 Plus. OnePlus noemt zijn smartphones steevast 'Flagship Killers' en dat is in ieder geval op papier correct.

Uiterlijk

Het bedrijf heeft weer een goede stap gemaakt qua design. Net als in eerdere OnePlus-toestellen wordt gebruik gemaakt van aluminium en glas, maar de smartphone is dit keer iets mooier afgewerkt. Zo zijn de antennelijnen (ook naar het voorbeeld van Apple) netter weggewerkt aan de randen en is de telefoon minder hoekig.

Zelfs de binnenkant van de USB C-poort aan de onderkant heeft een likje zwarte verf gekregen. Dat zal weinig mensen opvallen of interesseren, maar OnePlus let in ieder geval op de details.

Nadeel is dat OnePlus zijn nieuwste smartphone niet waterdicht heeft weten te maken. Dat zal veel mensen bij het dagelijks gebruik niet uitmaken, maar die ene keer dat je hem in het toilet laat vallen kan het toch een behoorlijke tegenvaller zijn.

Software en prestaties

De software is weer lekker clean en overzichtelijk. OnePlus vertrouwt grotendeels op de 'Google-versie' van Android 7.1, maar voegt hier en daar eigen functies toe. Daarbij gaat het inderdaad vooral om details: je kan allerlei kleine instellingen wijzigen en functies aan- of uitzetten, maar OnePlus haalt het besturingssysteem niet grondig overhoop.

Mede daardoor voelt de OnePlus 5 ook altijd razendsnel aan. De Snapdragon 835-chip levert uitstekend werk, en verbazingwekkend genoeg is ook het extra werkgeheugen welkom.

(Onlangs ontstond er ophef omdat de OnePlus 5 vals lijkt te spelen in benchmarktests. Dat is niet chic, maar de telefoon heeft het ook niet nodig. Zonder vals spelen is hij altijd snel genoeg.)

Het lijkt bizar om een smartphone evenveel RAM te geven als de meeste laptops, maar in de praktijk kun je daardoor wel een stuk sneller wisselen tussen verschillende apps. Zelfs als je meerdere games open hebt staan, kun je makkelijk heen en weer switchen zonder dat de spellen uit het geheugen vallen en opnieuw moeten worden gestart.

Camera

De OnePlus 3 en 3T hadden twee grote nadelen: hun matige camera en accuduur. In de OnePlus 5 is één van die twee problemen aangepakt.

De dubbele camera is namelijk een flinke verbetering: de twee sensoren van 12 megapixel leggen foto's doorgaans scherp en helder vast. Net als de iPhone 7 Plus heeft de OnePlus 5 één groothoeklens en één lens die verder is ingezoomd.

In de camera-app kun je wisselen tussen deze twee lenzen, of dynamisch zoomen. Dan kiest de software automatisch de lens die het best gebruikt kan worden voor je foto.

Dat werkt doorgaans goed. De OnePlus 5 werkt met name beter bij tegenlicht of bij een zwakke lichtbron. Een nieuwe pro-modus in de camera-app geeft je bovendien meer controle over instellingen als de iso-waarde, witbalans en sluitertijd.

Net als de iPhone heeft de OnePlus 5 ook een portretmodus, die ervoor zorgt dat één object in focus is, terwijl de achtergrond wordt geblurd. De software die daarvoor moet zorgen is duidelijk niet perfect, waardoor de blur soms niet helemaal goed wordt toegepast.

De camera van de OnePlus 5kan zich nog altijd niet meten met de beste camera's op de smartphonemarkt, zoals die in de nieuwste toestellen van Huawei en Samsung, maar hij komt in ieder geval redelijk in de buurt.

Accu

Helaas is de accuduur niet merkbaar verbeterd. De capaciteit van de batterij is dan ook een beetje gekrompen ten opzichte van de 3T.

Volgens OnePlus moet de zuinigere chip ervoor zorgen dat de accuduur op zijn minst gelijk is gebleven, maar daar was in de praktijk geen sprake van. Tijdens een testperiode van ongeveer anderhalve week haalde ik regelmatig het einde van de dag niet met de OnePlus 5. Bij concurrenten als de U11 of de Galaxy S8 lukt dat, ook met intensief gebruik, meestal wel.

Gelukkig bevat de OnePlus 5 wel weer de Dash Charge-functionaliteit, die het mogelijk maakt om het apparaat extra snel op te laden. Dat is echter dan wel vooral een doekje voor het bloeden.

Nog één mogelijk probleem: OnePlus garandeert niet dat het zijn nieuwe smartphone een aantal jaren of Android-versies zal blijven bijwerken. In het verleden deed het bedrijf dat wel, maar hield het zich uiteindelijk niet aan die belofte.

Specificaties Scherm 5,5 inch, AMOLED Resolutie 1920 x 1080 pixels Chip Snapdragon 835 Werkgeheugen 6/8 GB Opslagruimte 64/128 GB Accu 3.300 mAh Camera's (achter) 2 x 12 megapixel, f/1.7 & f/2.6 Camera (voor) 16 megapixel, f/2.0 Afmetingen 154,2 x 74,1 x 7,3 mm Gewicht 153 gram Prijs 499 / 549 euro

Conclusie

Als je kunt leven met een telefoon die je bovengemiddeld vaak moet opladen, is de OnePlus 5 een prima keus. Qua specificaties en design behoort hij tot de top van de smartphonemarkt, maar voor zeker 200 euro minder dan de concurrentie.

De camera is weliswaar niet de allerbeste die je kunt krijgen, maar het verschil met de nieuwste toestellen van Samsung, Huawei en HTC is ook niet enorm. Het is daarom extra jammer dat OnePlus geen ruimte heeft gevonden voor een grotere batterij. Dat had de OnePlus 5 écht een Flagship Killer kunnen maken.

Zeer snel toestel

Zeer snel toestel Mooi design

Mooi design Verbeterde camera Matige accuduur

Matige accuduur

BEOORDELING