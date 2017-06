Eerste indruk: Egyptisch avontuur in Assassin's Creed: Origins

Direct valt de overweldigende pracht van Assassin's Creed: Origins op. Het landschap en de architectuur van het oude Egypte komen ijzersterk uit de verf. Het nodigt uit om elke centimeter van de map te ontdekken, zoals ook in Assassin’s Creed 2 en iets recenter in Horizon Zero Dawn en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De indrukwekkende kijkafstand, ongetwijfeld mede mogelijk gemaakt door de kracht van de Xbox One X, zijn we nog niet vaak tegengekomen in games.

Vanuit de lucht

Origins’ hoofdrolspeler Bayek past goed in het oude Egypte, ook al draagt hij een variant van het welbekende uniform van de Assassins.

In de demo bezoeken we een kleurrijke oase met een groot meer, dat we met een bootje aan het oppervlak en een frisse duik ook onderwater ontdekken. Het aangrenzende dorpje ademt leven, wat bij voorgaande delen in de serie niet altijd het geval was.

Net als de uitgestrekte woestijn die we later ontdekken, is deze oase ook grafisch behoorlijk indrukwekkend. Nieuw in Origins is dat je de omgeving ook vanuit de lucht kunnen ontdekken. Door de tamme arend Senu op te roepen, kun je je doelwitten, vijanden en schatten van een afstandje uitpluizen.

Besturing

De gameplay voelt over het algemeen vertrouwd aan en zal niet voor grote verrassingen zorgen. Het beklimmen van gebouwen en het uitschakelen van vijanden verlopen bij de eerste poging al vlekkeloos; dat is geruststellend. Ook het gebruik van de pijl en boog past prima bij de actie en bestuurt zoals je dit zou verwachten.

De vertrouwde spelmechanieken uit de vorige delen lijken grotendeels hetzelfde, zij het met met nieuwe graphics en extra functies. Tijdens het spelen laat de engine hier en daar bovendien zijn leeftijd zien.

Zo zijn sommige animaties nog niet helemaal perfect en verloopt de gameplay, vooral tijdens het vechten, niet honderd procent soepel. Het maken van een openwereldgame blijft lastig, maar wij kwamen tijdens onze sessie toch iets vaker frustrerende momentjes tegen dan we hadden gehoopt. Gelukkig heeft Ubisoft nog een aantal maanden de tijd om de overgebleven schoonheidsfoutjes weg te poetsen.

Richting

Origins slaat een interessante nieuwe richting in. We kunnen niet wachten om ons uren te gaan vermaken met de mythes van de piramides, farao’s, sfinxen en andere Egyptische fijnigheden. De versie die we speelden op de beursvloer voelde nog wat ruw aan, maar als Ubisoft hier nog even haar tanden in zet, kunnen we later dit jaar genieten van een geslaagde Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Origins is vanaf 27 oktober beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.