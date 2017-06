Review: 'Knijptelefoon' HTC U11 bereikt absolute top niet

Bij de aankondiging van de U11 viel de smartphone vooral op door één nieuwe functie: het toestel kan registreren of erin wordt geknepen. Door stevig in de smartphone te knijpen kun je bijvoorbeeld de camera opstarten of een screenshot maken.

Dat klinkt als een enorme gimmick, een mogelijkheid die het Taiwanese smartphonemerk enkel heeft toegevoegd omdat het spannender klinkt dan een nieuw knopje op de zijkant. Daar zit wat in, maar toch is de 'Edge Sense'-functie niet nutteloos. In de praktijk kwam het toch bijna elke dag wel een keer voor dat ik even snel een screenshot maakte door de telefoon vast te knellen.

Een echte revolutie is de knijpfunctie in ieder geval niet; dit is niet één van die functies die concurrerende smartphonemakers in de komende jaren allemaal gaan kopiëren. Gelukkig is de HTC U11 op allerlei andere vlakken beter dan de U Ultra.

Compacter

Dat toestel was zeer groot, met een schermdoorsnee van 5,7 inch. Daarboven zat ook nog eens een tweede schermpje, waarop onder meer notificaties werden getoond. Alles bij elkaar is de U Ultra een van de grootste phablets op de markt.

De U11 heeft een beperktere schermdoorsnee van 5,5 inch. De randen om dat scherm zijn nog altijd fors - de randloze technologie van de Samsung Galaxy S8 en LG G6 is nog niet bij HTC terechtgekomen - maar voor de gemiddelde mensenhand is de U11 in ieder geval beter geschikt.

Het lcd-scherm kan zich niet meten met de oled-schermen die verschillende andere smartphonemakers tegenwoordig gebruiken. De kwaliteit is niet slecht, maar het toestel blinkt niet uit in contrast en kleurweergave.

Net als de U Ultra heeft de U11 een glimmende achterkant van glas. HTC noemt dit een 'vloeibaar oppervlak', en als hij net uit de doos komt ziet het ontwerp er chic uit. Maar bij normaal gebruik zit de telefoon constant onder de vingerafdrukken, waardoor hij er vrij smerig uitziet.

Specificaties

Verder is de U11 over het algemeen een goed toestel. De telefoon draait op een Snapdragon 835-chip met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte. Hij voelt altijd vliegensvlug aan, ook in de zwaarste apps en games.

De accu heeft een capaciteit van 3.000 mAh. Dat is niet enorm groot, maar door de zuinige chip houdt hij het over het algemeen minstens een hele dag vol. In dat opzicht scoort de U11 beter dan de U Ultra. En het toestel is met een adviesprijs van 749 euro ook nog eens 50 euro goedkoper.

Software

Op de U11 staat Android 7.1.1, met de Sense-skin van HTC. Die bevat relatief weinig aanpassingen ten opzichte van de 'kale' Google-versie van Android; er worden bijvoorbeeld geen aparte e-mail- en kalender-apps meegeleverd, maar gewoon de Google-versies.

Een nieuwe toevoeging van HTC zelf is de Sense Companion, een slimme assistent die ook al werd beloofd voor de U Ultra, maar die op dat toestel mysterieus afwezig was. Dat blijkt nu geen groot gemis te zijn geweest; de assistent is soms handig, maar vaak overbodig.

De Sense Companion kan een vrij beperkt aantal meldingen tonen: 's avonds krijg je bijvoorbeeld te zien wat voor weer het morgen wordt. Als je accu snel leeg gaat, en je hebt 's avonds nog een evenement in je agenda staan, dan krijg je een herinnering om de telefoon nog even aan de lader te hangen.

Dat kan handig zijn, maar de Sense Companion vertoont wel veel gelijkenissen met Google Now, de dienst die al enkele jaren standaard op alle Android-telefoons aanwezig is. Het voelt een beetje alsof HTC daar een minder goede kloon van heeft gemaakt.

Camera

De U11 blinkt op andere vlakken gelukkig wel uit: de camera van 12 megapixel is bijvoorbeeld uitstekend, ook bij minder goed licht. Ook de selfiecamera maakt een goede indruk.

Het geluid dat uit de meegeleverde koptelefoon komt is een stuk beter dan bij de concurrentie, hoewel het een nadeel is dat de U11 geen ouderwetse koptelefoonpoort heeft. In plaats daarvan moet je koptelefoons met een USB C-uitgang of een (meegeleverde) dongel gebruiken.

Specificaties Schermgrootte 5,5 inch Resolutie 2560 x 1440 pixels Chip Snapdragon 835 Werkgeheugen 4 GB Opslagruimte 64 GB Accu 3.000 mAh Camera achter 12 megapixel, f/1.7 Camera voor 16 megapixel, f/2.0 Software Android 7.1 Afmetingen 153,9 x 75,9 x 7,9 mm Gewicht 169 gram Prijs 749 euro

Conclusie

De HTC U11 was in elk ander jaar een prima vlaggenschip geweest, maar dit jaar voelt hij niet essentieel. De Galaxy S8 en LG G6 hebben door hun schermvernieuwingen een grotere sprong gemaakt dan HTC en andere smartphonemakers.

Op de drukke smartphonemarkt zal de U11 het daarom niet makkelijk krijgen. Maar het toestel maakt in ieder geval een betere kans dan de U Ultra, die de plank missloeg.

Goede specificaties

Goede specificaties Prettige software

Prettige software Uitstekende camera Geen buitengewoon design

Geen buitengewoon design Hoge prijs

BEOORDELING