Review: Stijlvolle LG G6 is flinke stap vooruit

De G6 heeft glas aan de voor- en achterkant, met een rand van aluminium die het geheel verbindt. Zo'n ontwerp hebben we de afgelopen jaren vaker gezien, onder meer bij de Galaxy-telefoons van Samsung, maar LG heeft een mooie uitvoering geproduceerd. De goede afwerking past bij de premiumprijs van 749 euro.

Het glas aan de achterkant is licht gebogen en past daarom goed in de kromming van je hand. Ons reviewtoestel is een zilverkleurig exemplaar dat er wat flitsender uitziet dan de gemiddelde zwarte smartphone.

Scherm

De belangrijkste nieuwigheid zit aan de voorkant: het scherm dat LG een Full Vision Display noemt. Het relatief grote scherm van 5,7 inch heeft vrij kleine schermranden, een zeer hoge resolutie van 2.880 bij 1.440 pixels en ondersteuning voor HDR-beelden met zeer hoog contrast. Ook is het display vrij langwerpig, met een beeldverhouding van 18:9 in plaats van het meer gebruikelijke 16:9.

Belangrijkste voordeel van dat alles is dat de G6 een behoorlijk groot scherm heeft in een kleine en slanke behuizing. Door de langwerpige vorm van het scherm is het toestel niet te breed, en klem je hem makkelijk in je hand. Door de dunne schermranden zijn de verre hoeken van het scherm nog relatief goed bereikbaar, zonder dat je hele lange vingers hoeft te hebben.

De G6 is de eerste telefoon die aantoont dat schermen met zeer dunne schermranden voortaan de standaard moeten zijn. Zelfs recente telefoons als de HTC U Ultra en de iPhone 7 zien er na gebruik van de G6 ineens al ouderwets uit, zoals beeldbuis-tv's na de introductie van flatscreens plotseling uit een heel ander tijdperk leken te komen.

Net als in voorgaande jaren zit de aan/uit-knop van de LG-smartphone op de achterkant. De knop is ook direct de vingerafdrukscanner die je kunt gebruiken om het toestel te ontgrendelen. De knop is prima gepositioneerd en makkelijk bereikbaar.

Sommige apps zijn nog niet voorbereid op het langwerpige scherm van de G6. Je kunt ervoor kiezen om die met zwarte balken te tonen, of om ze licht uit te rekken. Vermoedelijk zullen steeds meer apps het nieuwe schermformaat ondersteunen. Video's in 16:9-formaat (het gros van de internetvideo's) worden dan nog wel met balken getoond.

Software

De G6 draait op Android 7.0, met eigen aanpassingen van LG. De software biedt geen grote veranderingen ten opzichte van de versie die LG vorig jaar op de G5 zette, maar heeft wel wat vreemde instellingen. Zo is het app-overzicht dat standaard in Android verwerkt zit uitgeschakeld.

Het blijkt mogelijk te zijn om deze terug te krijgen door te wisselen van launcher, Android-jargon voor de software die bepaalt hoe je thuisscherm werkt. LG levert verschillende launchers mee, waaronder een versie die wel een app-overzicht bevat.

Het always-on-display, dat constant de tijd en eventuele notificaties in zwart-wit toont als de telefoon niet actief is, staat nu standaard uitgeschakeld. Die functie, die vorig jaar voor het eerst werd geïntroduceerd, is juist erg handig.

Instellingen LG G6

Ook maakt de camera standaard foto's in de zeer brede beeldverhouding van het scherm. Daarbij wordt een uitsnede gemaakt van het volledige formaat dat de sensor (in beeldverhouding 4:3) kan vastleggen, waardoor je kwaliteit inlevert. Ook dit is aanpasbaar in de instellingen.

Het is prettig dat de software van LG zo aanpasbaar is - je kunt bijvoorbeeld ook van thema veranderen, de volgorde van je softwareknoppen aanpassen en kiezen hoe groot je app-iconen moeten zijn - maar het is vreemd dat LG kiest voor suboptimale standaardinstellingen.

Camera's

Aan de achterkant van de G6 zitten weer twee cameralenzen, ditmaal allebei met een sensor van 13 megapixel. In de camera-app kun je kiezen tussen de 'normale' lens en een groothoeklens, die een beeldhoek van 125 graden vastlegt. De groothoeklens is leuk om te gebruiken als je panorama-achtige landschapsfoto's wilt maken, maar komt niet heel vaak van pas. Bovendien levert gebruik van deze lens wel behoorlijke vervormingen in foto's op.

De fotokwaliteit is over het algemeen uitstekend, al kan de G6 zich nét niet meten met echte toppers als de HTC U Ultra, die vooral in het donker mooiere foto's produceren. De verschillen worden op dit prijsniveau echter steeds kleiner.

Prestaties en accu

De G6 draait op een Snapdragon 821-chip van Qualcomm. Dat is opvallend, want die chip zat ook vorig jaar al in allerlei smartphones en binnenkort verschijnen de eerste toestellen met de snellere Snapdragon 835, die ook energiezuiniger moet zijn.

De prestaties van de G6 zijn zeker niet slecht - alle momenteel verkrijgbare games en apps draaien er prima op - maar LG begint dus wel met een kleine achterstand. Mogelijk wordt dat in de toekomst wel merkbaar. Ook wordt de G6 standaard geleverd met 32 GB opslagruimte, terwijl onder meer Samsung en Huawei dit jaar bij hun vlaggenschepen kiezen voor 64 GB.

Bovendien valt de accuduur van de G6 een beetje tegen, vooral als het always-on-display aan staat. Meestal haalde ik wel het einde van de dag, maar in een testperiode van ruim een week moest er ook meermaals een batterypack aan te pas komen. Het grote scherm lijkt een zware wissel te trekken op de batterij van 3.300 mAh.

Specificaties Schermgrootte 5,7 inch Resolutie 2.880 bij 1.440 pixels Chip Snapdragon 821 Werkgeheugen 4 GB Opslagruimte 32 GB + MicroSD Accu 3.300 mAh Camera's achter 2 x 13 megapixel Camera voor 5 megapixel Software Android 7.0 Afmetingen 148,9 x 71,9 x 7,9 mm Gewicht 163 gram Prijs 749 euro

Conclusie

De LG G6 is een stap in de goede richting. In tegenstelling tot vorig jaar zet LG geen volledig uniek en vernieuwend ontwerp neer, maar wel één die voor de gemiddelde smartphonegebruiker een stuk prettiger is.

Het randloze scherm is een belangrijk voordeel van de G6, maar er liggen wel kapers op de kust: vermoedelijk krijgen dit jaar veel meer smartphones zo'n scherm, te beginnnen met de Galaxy S8. Bovendien laat LG elders steken vallen: de accuduur is niet top, de software soms verwarrend en de specificaties nu al iets verouderd.

Echt grote aanmerkingen zijn op de G6 echter niet te maken. Na een moeilijk jaar herstelt LG zich met een goed toestel.

BEOORDELING