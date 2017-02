Review: Fire Emblem Heroes is een gok voor Nintendo

Fire Emblem Heroes is niet de Fire Emblem zoals we van de serie gewend zijn. Er zijn geen grote velden waar een pittige strijd gevochten wordt die uren kan duren. Het is een smartphonegame met korte potjes van enkele minuten. Een game die constant verleidt om geld uit te geven terwijl onduidelijk is waarvoor wordt betaald.

Het is een game die eindeloos doorgaat, maar wel een stamina-meter heeft die bepaalt of er nog een potje gespeeld kan worden. Ondanks deze opvallende wijzigingen is Fire Emblem Heroes is toch een echte Nintendo-game.

Gokmachine

Personages uit alle Fire Emblem-games komen samen om tegen elkaar te strijden. De speler stuurt een team van vier helden aan. Nieuwe personages kunnen worden verdiend door zogeheten orbs in te leveren.

Het is niet mogelijk om favoriete helden uit eerdere games specifiek vrij te spelen. Fire Emblem Heroes is namelijk een gacha-game, waardoor de speler moet gokken om nieuwe personages te krijgen.

Met vijf orbs kan een held worden opgeroepen, maar het is niet duidelijk welke er verschijnt. De speler geeft een slinger aan de gokmachine en het is maar hopen dat er een favoriet naar buiten komt.

Niet alleen wordt op deze manier bepaald welke held verschijnt, maar ook hoe sterk deze is. Een personage met vijf sterren is helemaal top, terwijl een één ster-held eigenlijk een loser is die bizar veel specifieke voorwerpen nodig heeft om te groeien. Wij hebben na talloze uren spelen nog geen enkele vijf ster-held gekregen, terwijl er bij anderen zo meerdere achter uit de gokmachine rollen. Oneerlijk? Ja, maar zo steekt het spel in elkaar.

In plaats van dat Nintendo gewoonweg een Fire Emblem-skin op dit verdienmodel heeft geplakt, is er gelukkig meer gedaan. De gevechten van enkele minuten zijn namelijk echt leuk.

Net als bij potjes in grote Fire Emblem-games moet er rekening worden gehouden met de type vijanden en de omgeving. De tactische mogelijkheden zijn niet zo groot, maar het weet net genoeg te prikkelen om ook in het zoveelste potje nog vermakelijk te zijn.

Vaak is in gacha-games de daadwerkelijk gameplay ondergeschikt en kun je de game automatisch laten vechten. Dat kan in Fire Emblem Heroes ook, maar de gevechten zijn daar veel te leuk voor.

Hoop te doen

De diepgang is wel in de rest van de game te vinden. Verhaalmissies zijn uit te spelen op drie verschillende moeilijkheidsgraden. Daarnaast is het mogelijk om tegen steeds sterkere vijanden te trainen om een team te versterken. Er kan tevens worden gestreden tegen teams van andere spelers om zo voorwerpen te verdienen.

Fire Emblem Heroes is daarnaast voornamelijk een game voor de lange termijn, met speciale evenementen, veelvuldig levellen om zo sterk mogelijk te worden en altijd maar blijven hopen op die goede helden. De game is overigens uitstekend te spelen zonder geld uit te geven. Zeker in de eerste tien uur worden er genoeg voorwerpen uitgedeeld om door te blijven gaan.

Daarnaast zit er gewoon heel veel Fire Emblem in deze Fire Emblem. Het start al met het bizarre themanummer dat direct uit de smartphone schalt, maar het zijn ook alle personages, stemacteurs, verhaalelementen, enzovoort die de game zo herkenbaar maken. Het is pure fanservice, op een goede manier.

Toch valt Fire Emblem Heroes onwijs tegen wanneer de game wordt vergeleken met de traditionele serie. Als een smartphonegame waar de Nintendo-kwaliteit weer vanaf druipt is dit echter een topper. Nintendo laat zien heel goed te weten hoe deze specifieke markt werkt. Het verdienmodel kan tegenstaan, maar ook los daarvan is er een hoop plezier te beleven. Dit spel kan als het goed is zelfs over een jaar of twee nog worden doorgespeeld.

Conclusie

Dit is niet het vertrouwde Fire Emblem op de smartphone. Fire Emblem Heroes pakt de strategische gevechten, personages en bizarre muziek van de bekende serie en stopt deze in een ander soort game. Eentje die gemaakt is voor smartphones, met korte potjes en een lange adem. Het resultaat is de allerleukste gokmachine.

Fijne korte strategische gevechten

Eindeloos plezier

Mooie aankleding

Goed afgewerkt

Speciale codes nodig om vrienden te maken

Gokken

Dure in-app aankopen

Fire Emblem Heroes is verkrijgbaar voor iOS in de App Store en voor Android in de Play Store.