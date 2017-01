Review: Asus ZenBook 3 is goede MacBook-concurrent

Waar de Windows-wereld de afgelopen jaren vooral in de ban was van hybride apparaten die als laptop én tablet gebruikt konden worden, lijkt de tijd nu rijp voor de terugkeer naar een 'normale' laptop.

De nieuwe ZenBook 3 van Asus is er zo één, met een zeer slank ontwerp, maar zonder touchscreen. Dichtgeklapt is het apparaat slechts 12 millimeter dik en het gewicht van minder dan een kilo maakt hem zeer draagbaar. Het slanke ontwerp lijkt erg op dat van de MacBook van Apple.

De laptop heeft ook een behuizing van aluminium, maar dan wel met een bijzondere kleurcombinatie van blauw en goud. Ik vond het gouden Asus-logo en de glimmende randjes aan de zijkant een leuke afwerking, maar sommige collega's vonden het design iets te patserig. (De laptop is ook beschikbaar in grijs en roze, eveneens met goudkleurige accenten.)

Scherm en toetsenbord

Het scherm heeft een formaat van 12 inch en een full hd-resolutie. De maximale helderheid van het display is uitstekend. Tijdens een testweek stond het scherm doorgaans op één van de minst heldere standen; op zijn helderst is het display van de ZenBook 3 in veel situaties zelfs een beetje te veel van het goede.

Onder het scherm zit een toetsenbord dat nét groot genoeg is om comfortabel op te typen. De vingers kunnen precies goed worden uitgespreid, waardoor het aantal typfouten beperkt blijft.

Hoewel de ZenBook 3 zeer dun is, kunnen de toetsen redelijk ver worden ingedrukt. Dat zal er bij sommige mensen voor zorgen dat ze de voorkeur geven aan het Asus-toetsenbord in plaats van het MacBook-toetsenbord, waar minder beweging in zit. Klein nadeel is wel dat de toetsen van de Asus-laptop relatief veel lawaai maken.

Vingerafdrukscanner

Onder het toetsenbord zit een vrij grote mousepad. Deze herkent bewegingen en kliks goed, ook bij scrollen twee vingers of andere meervingerige muisbewegingen.

Rechtsboven in het mousepad zit een vingerafdrukscanner verwerkt, die kan worden gebruikt om in te loggen bij Windows. Dat is handig, maar de scanner werkt beduidend minder goed dan de vingerafdrukscanners die we inmiddels op smartphones gewend zijn.

Het kwam regelmatig voor dat een vinger meermaals niet werd herkend, waarna de Windows Hello-herkenningsfunctie op slot ging. Dan moet je alsnog een pincode of wachtwoord intypen om de laptop te ontgrendelen. De frustratie die dit oplevert zorgt ervoor dat de vingerafdrukscanner uiteindelijk niet echt een pluspunt is voor de laptop.

Prestaties

Het instapmodel van de ZenBook 3 (à 1.399 euro) wordt voorzien van een nieuwe Core i5-processor van Intel, 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD-opslagruimte. Die specificaties zijn genoeg om Windows 10 soepel te draaien en de meeste apps zonder problemen te gebruiken.

Wie betere prestaties wil kan upgraden tot maximaal een Intel i7-processor met 16 GB werkgeheugen en een SSD van 1 TB voor 1.999 euro. Dat model hebben we niet getest.

Op papier is de ZenBook 3 een stuk sneller dan de 12 inch-MacBook, met zijn zwakkere Core M-processor. De instapversie van dat apparaat is ook nog eens 50 euro duurder, al zal het Apple-apparaat door de aanwezigheid van MacOS vermoedelijk ook een andere doelgroep aanspreken.

Bij normaal gebruik van de ZenBook 3 hoeft de ventilator niet in actie te komen, en kun je een accuduur van een uur of vijf verwachten. (Als je heel erg bezuinigt op de schermhelderheid en het processorgebruik kun je mogelijk een accuduur van richting de acht uur halen.) Als de ZenBook wel wordt belast, geeft de ventilator ook een behoorlijk lawaai.

Poorten

Voornaamste nadeel van de ZenBook 3 is dat hij - ook al net als de 12 inch-MacBook - slechts voorzien is van één USB C-poort. Die kan worden gebruikt om de laptop op te laden of om accessoires te koppelen.

Gelukkig levert Asus standaard een dongel mee, die de eenzame poort kan omzetten tot een HDMI-, USB A- en USB C-poort in één. Toch is het ontbreken van extra poorten - en een SD-kaartlezer - een groot gemis. Het is veelzeggend dat Asus ervoor kiest om Apple hierin achterna te gaan, ook nadat het Amerikaanse bedrijf hiervoor veel kritiek kreeg.

Ander minpunt is dat Asus vrij veel bloatware levert op de ZenBook 3. Nieuwe gebruikers worden meermaals gepresenteerd met aanbiedingen van onder meer Dropbox, Evernote en de eigen clouddienst van Asus. Ook wordt een zeer opdringerige virusscanner van McAfee meegeleverd.

Conclusie

De ZenBook 3 is geen laptop voor de budgetmarkt, maar voor mensen die op zoek zijn naar een zeer compact model is hij momenteel misschien wel de beste keus. Op verschillende vlakken scoort de ZenBook 3 beter dan de verder zeer vergelijkbare MacBook van 12 inch.

De kern is uitstekend: op scherm, prestaties en toetsenbord valt weinig af te dingen. Maar perfect is de laptop van Asus niet: het gebrek aan poorten zal voor sommige consumenten onacceptabel zijn, en de laptop is ook relatief duur.

Toch laat de ZenBook 3 vooral een goede indruk achter. De supercompacte laptop is relevanter dan ooit.

BEOORDELING