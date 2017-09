Ryanair komt met nieuwe regels voor meenemen handbagage

Voortaan mogen alleen passagiers die gebruikmaken van priority boarding - waarvoor extra moet worden betaald - nog twee stuks handbagage mee aan boord nemen.

Anderen mogen enkel één kleine draagtas met de afmetingen 35x20x20 centimeter mee het vliegtuig in nemen. Als zij een tweede, grotere tas of koffer meenemen, wordt die kosteloos in het bagageruim geplaatst.

Ryanair komt met nieuwe regels omdat te veel mensen twee stuks handbagage mee het vliegtuig in namen. Daarvoor was niet genoeg ruimte in de cabines en dat zorgde voor vertraging bij het in- en uitstappen.

Om het inchecken van bagage aan te moedigen, verlaagt Ryanair de tarieven van 35 naar 25 euro. Het maximaal toegestane gewicht wordt verhoogd van 15 naar 20 kilo.