Toeristen veroorzaken grote drukte op weg tijdens vakantiemaanden

Reizen Zo beoordeel je snel of je hotelkamer schoon is 81 x gedeeld Als je een nachtje weg hebt geboekt, slaap je graag in een schone hotelkamer. Maar hoe zie je nou of de ruimte waarin jij verblijft proper en hygiënisch is? NU.nl zet samen met schoonmaakexpert Jaap Niezen een aantal aandachtspunten op een rijtje.