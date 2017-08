Het weer op vakantie: droog en zonnig in Frankrijk, buien in Spanje

Dat meldt Weerplaza in een voorspelling.

Frankrijk

Hoewel op vrijdag er lokaal nog regen- of onweersbuien kunnen voorkomen, is het op de meeste plekken in Frankrijk droog en zonnig met maxima tussen 25 en 28 graden. In het uiterste noorden wordt het iets minder warm, maar op veel andere plaatsen in Frankrijk is het opnieuw tussen de 28 en 35 graden. Met uitzondering van het uiterste zuiden, lijkt het ook na het weekend overal droog en zonnig te blijven.

Spanje en Portugal

Door een storing vallen er in beide landen bewolking en enkele buien te verwachten, met lokaal zelfs wat hagel en onweer. Voor de buien wordt het even flink warm met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 en plaatselijk zelfs 42 graden. Ook na het weekend zal het vooral in Spanje nog volop regenen.

Italië

In Italië is het op veel plekken zonnig, hoewel in het noorden wel wat wolken en buien voorkomen. Deze buien vallen vooral in de zuidelijke Alpen zoals de Dolomieten. Ook in de omgeving van Turijn kan regen voorkomen. De temperaturen zijn wel hoog met 30 tot lokaal 35 graden.

Griekenland en Turkije

In zowel Turkije als Griekenland is het zonnig weer met hoge temperaturen. Vooral in de omgeving van Antalya kan het erg heet worden met temperaturen van rond de 40 graden. Het is goed toeven aan de Turkse westkust en de Griekse eilanden, waar door een stevige noordenwind het kwik niet boven de 30 graden uitkomt. Ook na het weekend blijft het zonnig en droog met hoge temperaturen, die in Griekenland nog wat op kunnen lopen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 24°C 11°C W 2 Maandag 24°C 11°C ZW 2 Dinsdag 26°C 14°C ZW 4 Woensdag 21°C 14°C W 4 Donderdag 23°C 14°C NW 3