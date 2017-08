Toerisme Parijs trekt weer aan

Reizen Let hierop als je op pad gaat met een kampeerbus 47 x gedeeld De kampeerbus wint aan populariteit. De afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde kampeerauto's bijna verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Eind 2006 waren het er nog zo'n 50.000, in 2016 stonden er ruim 97.000 campers geregistreerd. Ga je ook met een kampeerbus op pad? Dit moet je onthouden.