Verkeersdrukte Rotterdam voortaan live te volgen

Op die manier kunnen de verkeersdeelnemers zien waar het druk is om dan eventueel een andere route te nemen of de rit uit te stellen. De proef moet uiteindelijk leiden tot minder drukte op de bekende knooppunten in de stad.

Wethouder Pex Langeberg installeerde het verkeerssysteem maandag in de meldkamer van Stadsbeheer op het Kleinpolderplein. De komende maanden wordt het systeem uitgebreid met camera's langs de snelwegen rond Rotterdam.

Logische stap

Het nieuwe systeem is volgens de wethouder een logische stap omdat mensen in toenemende mate livestreams willen hebben om zo te zien hoe het staat met de verkeersdrukte. "Een rood streepje op een kaart op internet is niet meer voldoende, merkten we uit allerlei gesprekken'', aldus Langenberg.

De camera's zijn zo geplaatst dat voetgangers, fietsers en automobilisten niet herkenbaar zijn en kentekens onleesbaar. De beelden worden ook niet opgeslagen.

De beelden zijn te bekijken op de website rotterdamonderweg.nl.