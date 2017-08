Het weer op vakantie: regen aan de kust en koeler in de Balkan

Dat meldt Weerplaza in een voorspelling.

De lucht die vanaf vrijdag West-Europa binnenkomt is koud. Dit zorgt voor buien, vanwege de vrij warme zee in de Noordzee, Het Kanaal en de Keltische Zee. Regen is er vooral in de kustregio's, met mogelijk wat onweer. In het binnenland is het vaker droog, maar wel kouder dan normaal. Vanaf zondag wordt het droger en warmer vanuit het zuiden.

Italië

In de regio rond Venetië is er kans op zware onweersbuien. Deze buien trekken vanuit Italië naar Zuidoost-Europa, waarna het weerbeeld in het land beter wordt. De temperatuur loopt op onder invloed van een hogedrukgebied.

Spanje en Portugal

Op veel plaatsen in Spanje is een noordenwind, dankzij een opbouwend hogedrukgebied boven de Golf van Biskaje. Koelere lucht drijft vanuit Frankrijk naar het zuiden, wat in het noorden van het land voor verkoeling zorgt. Het blijft heet in het zuiden, soms zelfs rond de 40 graden. Langs de zuidkust blijft het rond de 32 graden.

Portugal is een van de weinige landen waar de temperatuur wel op of boven de normale waarden blijft. Ook is het er droog en zonnig.

Balkan

De koele lucht wordt zondag bereikt in het noorden van de Balkan, waaronder Kroatië. In de nacht die volgt bereikt de lucht Griekenland en maandag arriveert de koelere lucht in Turkije. Verspreid kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. De temperatuur daalt hier niet enorm, maximaal 1 of 2 graden beneden normaal.

Frankrijk

In Frankrijk wordt het juist warmer, dankzij de warme lucht afkomstig uit Spanje. Aanvankelijk met bewolking en wat regen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 19°C 12°C ZW 4 Zondag 20°C 12°C W 3 Maandag 21°C 12°C ZW 2 Dinsdag 25°C 15°C Z 3 Woensdag 23°C 15°C ZW 3