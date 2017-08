Vertraging voor vakantiegangers door verscherpte grenscontrole Spanje

Alle auto's worden één voor één gecontroleerd, meldt de VerkeersInformatiedienst (VID).

Vrijdagavond stonden er ook lange files op de belangrijkste snelwegen tussen Spanje en Frankrijk. Rond 23.00 uur stond tussen Perpignan en Barcelona nog 26 kilometer file met drie uur vertraging. De VID verwacht niet dat deze file de komende nacht oplost.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de ringweg rond Barcelona afgesloten en werden auto's streng gecontroleerd. Volgens de VID stonden sommige mensen daardoor meer dan twaalf uur stil.

Op matrixborden boven de Franse snelwegen stond vrijdag de tekst ''Solidair met Barcelona''.

Hotspots

De Spaanse overheid gaat de verschillende toeristische hotspots in het land beter beveiligen, zegt de minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. "We zullen onze inspanningen op iedere locatie die dat nodig heeft richten," aldus Juan Ignacio Zoido.

Reisadvies

Het kabinet gaat het reisadvies voor vakantiegangers die naar Spanje willen reizen niet aanpassen. Nederlanders hoeven hun eventuele vakantieplannen voor Spanje niet te wijzigen. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat vrijdag voor de ministerraad. Koenders noemde het wel belangrijk dat Nederlanders die naar Spanje willen, luisteren naar de adviezen van de lokale autoriteiten.

"Verder laat ik dat echt aan iedereen over'', zei Koenders. "Voor sommigen is dat reden om hun vakantie af te zeggen, anderen zeggen: we gaan gewoon verder, de wereld gaat verder.''

Ramblas

Donderdagmiddag reed een busje in op voetgangers in het centrum van Barcelona. Daarbij zijn zeker dertien mensen omgekomen en raakten ruim honderd personen gewond, onder wie drie Nederlanders.

De Ramblas is een drukke promenade die erg populair is onder toeristen. De weg is circa een kilometer lang en loopt van het centrum van de stad tot aan de zee. Vrijdagochtend werd het gebied weer toegankelijk voor toeristen en openden veel eigenaren hun restaurant of winkel.