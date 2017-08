Nederlandse gezinnen op Italiaanse camping geëvacueerd na noodweer

Reizen Ongelukjes op vakantie: dit moet je doen voor een snelle genezing 43 x gedeeld Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker op vakantie, wanneer de meeste mensen wel last krijgen van een wond, blaar of steek. NU.nl zet de meest voorkomende 'kleine' vakantieongelukken op een rij en vraagt aan Jeannette Heerschop, EHBO-instructeur bij het Rode Kruis, welke behandelmethode het meest effectief is.