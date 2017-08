Het weer op vakantie: 'perfect' weer in Griekenland en harde wind in Frankrijk

Dat meldt Weerplaza in een weersvoorspelling.

Frankrijk

Het weer in Frankrijk wordt erg mooi. Zaterdag worden er in het noordwesten en noorden wat buien verwacht, met middagtemperaturen van 18 tot 21 graden als gevolg. Vanaf Les Landes tot aan de Bourgogne en zuidelijker is het warmer en zonniger en wordt het 23 tot 27 graden. Aan de Middellandse Zee kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar wel met een harde wind. Zondag verdwijnt deze. Het blijft zondag en ook maandag zonnig, met temperaturen van 24 tot 35 graden.

Portugal en Spanje

Ook in deze landen wordt het mooi weer: er is veel zon en relatief weinig wind. Langs de meeste stranden wordt het 30 tot 35 graden, en dit kan in het binnenland nog ietwat oplopen. Langs de Costa del Sol waait een sterke, oostelijke wind. Dit heeft hoge golven als gevolg. Maandag neemt de wind weer af.

Italië, Kroatië en Slovenië

Het noodweer en ook de extreme hitte zijn hier nu voorbij. Zaterdag is er nog wel wat kans op regen- en onweersbuien, met name vanaf Bari en Napels tot aan Pisa en Venetië. Ook in Slovenië en Kroatië onweert het soms nog. De buien verdwijnen zondag en maandag en de zon laat zich dan vaker zien. De temperatuur ligt dan rond de 28 en 35 graden.

Griekenland en Turkije

Het wordt mooi weer in Griekenland en Turkije. Er is zon, er zijn amper wolken en er waait nauwelijks wind. Alleen langs de westelijke kust van Kreta kan de wind zondag nog even stevig waaien. Zaterdag en maandag is de wind rustiger. Op de Egeïsche Zee waait ook een noordelijke bries, maar die komt vaak niet boven de 4 Bft uit. De maxima komen op de eilanden tussen 30 en 35 graden uit. Op het vasteland is het vaak nog een paar graden warmer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 20°C 15°C ZW 3 Zondag 21°C 11°C NW 2 Maandag 23°C 12°C ZW 2 Dinsdag 25°C 15°C Z 3 Woensdag 22°C 14°C W 3

​