ANWB verwacht zaterdag 'topdrukte' in Europa door katholieke feestdag

Dit weekend is de derde en laatste zwarte zaterdag en veel Fransen zullen per auto naar of van hun vakantiebestemming vertrekken.

Het feest, dat dinsdag in onder meer Frankrijk en Duitsland gevierd wordt, zorgt in deze landen voor een extra lang weekend. Veel winkels zijn wegens de feestdag ook maandag en dinsdag gesloten, tipt de reisorganisatie.

Vanwege de verwachte drukte adviseert de ANWB daarom aan reizigers die richting Frankrijk vertrekken om zaterdag rond het middaguur of anders zondag te vertrekken.

Duitsland

De feestdag wordt ook in Zuid-Duitsland gevierd. Voor automobilisten die deze kant op gaan, verwacht de reisorganisatie vrijdagmiddag en ook zaterdag lange files. Wegwerkzaamheden bij Karlsruhe (A5) kunnen ook voor vertraging zorgen. Daarbij kan het vastlopen op de rondweg van München en de A8 München-Salzburg.

In Oostenrijk zijn de routes via de Fernpas (B179) en de Tauernautobahn (A10) grote knelpunten. De wachttijd bij de Karawankentunnel (A11) op de grens met Slovenië kan in beide richtingen zaterdag flink oplopen.

In Zwitserland geldt dit voor de Sint Gotthardtunnel in de A2. In Italië zijn de A22 Brennerpas-Verona, A4 Verona-Trieste en A14 Bologna-Rimini zaterdag de meest filegevoelige trajecten.