Let hierop als je op pad gaat met een kampeerbus

Niet elke bus leent zich om omgebouwd te worden tot kampeerbus. Behalve de ruimte en het comfort is er ook wetgeving waar je rekening mee moet houden. Dat weerhoudt heel veel mensen er niet van om met de kampeerbus op pad te gaan.

Volgens Arno Huidenkoper van Camperfixx zijn de laatste jaren zeker de kleine busmodellen "bijna niet aan te slepen". De wens naar onafhankelijkheid en het comfort worden als belangrijkste redenen gezien van die groei.

De beste kampeerbus voor jou

De belangrijkste tip volgens Frans Hoofwijk van de Nederlandse Kampeerauto Club: "Ga eerst huren, ga ervaren wat kamperen is. Als je jaren gespaard hebt en eindelijk die camper koopt, is het zo zonde als hij niet bij je past. Dus huur eerst een paar keer. Vind je het niets? Dan heb je een vakantie gehad en ga je de volgende keer iets anders doen. Is het wel iets voor jou, probeer dan een paar campers uit todat je de indeling weet van je droomcamper. Op die manier doe je geen miskoop."

Hoeveel personen

"Ook belangrijk bij de keuze van een kampeerbus is of je er met twee of vier mensen in wilt slapen en hoe breed je de bedden wilt hebben", vult Huidenkoper. aan "1 meter 20 was misschien leuk toen je student was, maar voor oudere mensen is 1 meter 40 een stuk prettiger."

Overnachten

In Europa is geen uniform beleid wat betreft het overnachten in een kampeerbus. In Nederland mag het nergens buiten de daarvoor aangewezen plaatsen. Als je het toch doet en je wordt betrapt, wacht je een fikse boete. Controles vinden meestal niet overdag plaats, maar 's nachts. Dan moet je midden in de nacht op zoek naar een andere slaapplaats met een bekeuring op zak.

Verbruik

De meeste kampeerbussen rijden op diesel als gevolg van de lagere dieselprijs en het grotere brandstofverbruik van de bussen. Afhankelijk van de bus verbruik je ongeveer tussen de 1 op 8 tot 1 op 12 liter diesel. Op slimme manieren blijft dat verbruik zo laag mogelijk tijdens de reis. Rijd licht. Loos bijvoorbeeld wat water uit je watertank voordat je de weg op gaat. En houd het toerental laag. Bij verre reizen kan het verschil tussen 110 km/h en 120 km/h al één kilometer per liter brandstof schelen.

Milieuwetgeving

"Verder is het raadzaam om een bus van na 2005 te kopen", zegt Huidenkoper. "Volgens de milieuwetgeving zijn bussen die voor 2005 zijn gemaakt niet meer welkom in Utrecht en Rotterdam. In Tokio trouwens ook niet, maar ik denk niet dat daar veel mensen heen rijden."

Keuring

Hoofwijk ziet de keuring van de RDW als een belangrijk struikelblok bij de aanschaf van een camper. "Mensen denken het ei van Columbus gevonden te hebben door oplossingen die ze op het internet zien. Ze leggen slangen aan en maken koppelingen die vervolgens niet worden goedgekeurd. Dan loop je het risico dat je de bus weer af moet breken om bij die leidingen te komen. Neem daarom altijd een vakman in de arm bij het aanleggen van elektriciteit en gassystemen."

Datzelfde geldt voor andere zaken dan gas en elektra. "Iemand kan stoelen met gordeltjes kopen en deze in de bus plaatsen, maar als ze niet goed bevestigd zijn, kom je niet door die keuring heen."

Veiligheid

Er bestaat overigens wat onduidelijkheid over de zitplaatsen in de bus. In oude busjes van voor 1970 mag je tijdens de reis op alle zitplaatsen in de bus zitten, ook de plaatsen zonder gordel. Het is natuurlijk wel de vraag of dit zo veilig is.

De afgelopen decennia is de wetgeving wat dat betreft wel wat veranderd. Zoek goed uit, voordat je vertrekt, welke regels gelden voor jouw bus in de landen waar je doorheen reist. Voor kinderen gelden aparte veiligheidsregels.

En zorg dat je tijdens de reis geen losse spullen spullen in de bus hebt.

Verplicht

In Nederland en daarbuiten zijn een aantal dingen die je standaard in je bus moet hebben. Neem daarom altijd een brandblusser, EHBO-koffer, fluovestjes en een gevarendriehoek mee naast je autopapieren, identiteits- en rijbewijs.

Voor een bus met een maximaal gewicht van 3.500 kilo met zitplaats voor maximaal acht personen is je rijbewijs B voldoende. Het gaat hier om het lege gewicht inclusief laadvermogen. Voor zwaardere bussen of bussen met meer dan acht zitplaatsen heb je een rijbewijs C, C1 of busrijbewijs D of D1 nodig.

Interieur

Door het gebruik van lichte kleuren oogt de ruimte groter. Verder is het handig om artikelen in je bus meerdere functies te geven. Een boodschappenkrat als bijzettafel, een bed als bank en de ruimte daaronder als opslag bijvoorbeeld.

Met wat gordijnen, kussens en een lichtsnoer geef je de kampeerbus snel een persoonlijk tintje. Online bestaat een grote community waar kampeerbusfans elkaar treffen en tips uitwisselen. Op Instagram en Pinterest vind je bijvoorbeeld met de hashtags #vanlife en #wanderlust heel veel inspiratie.

Bespaar niet op zitruimte. Als het slecht weer is, besteed je daar veel tijd.

De beste plek

Ga je naar een camping, geef dan aan dat je met een kleine kampeerbus bent, anders loop je het risico tussen de grote campers geplaatst te worden.

Apps als Campercontact en Pro Mobil helpen je verder met het vinden van een plek die bij je past. "Geen enkele camperaar is hetzelfde", sluit Hoofwijk af. "Iedereen wil heel indivueel reizen, dat hebben ze gemeen."