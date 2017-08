'Regelgeving aantal vliegtuigstoelen is hard nodig'

Dat stelt professor Peter Vink van de Technische Universiteit Delft woensdag in de Telegraaf, nadat in de Verenigde Staten consumentenvereniging The Flyers Rights passenger group vorige week in een rechtszaak stelde dat de veiligheid van passagiers in het gedrang komt bij een afname aan beenruimte in het vliegtuig.

Het gaat om reizigers in de economy class, die door een extra stoel per rij dichter op elkaar zitten. "Maar de ticketprijs gaat niet verder omlaag. Toezichthouders moeten ingrijpen", menen belangenbehartigers.

"Wetenschappelijk is aangetoond dat bijvoorbeeld heupen breder worden. Nu al past 5 procent van de passagiers niet meer in de stoel. Rond 2030 zal dat 15 procent zijn, als de kraptetrend niet wordt gestopt", aldus Vink.

Rechtszaak

In de Verenigde Staten sleepte The Flyers Rights passenger group de Federal Aviation Administration (FAA) vorige week voor de rechter, omdat deze laatste weigerde om regels op te stellen met betrekking tot de stoelgrootte en de afstand tussen stoelrijen, weet Miami Herald.

Volgens de FAA is het een kwestie van comfort, niet van veiligheid – maar daar ging de rechter niet in mee. De FAA zou met een duidelijker antwoord moeten komen op de zorgen van The Flyers Rights passenger group, die stelt dat kleinere stoelen die dichter op elkaar staan de nooduitgangen moeilijker bereikbaar maken.

Nederlandse prijsvechters

Volgens de Telegraaf zitten Nederlandse prijsvechters als Transavia, TUIfly en Corendon wat betreft ruimte nog niet aan de bodem (73-76 centimeter beenruimte, 45 centimeter zitvlak). Buitenlandse budgetvliegers als Ryanair en easyJet snoepen daar gestaag wat van af. KLM zit erboven met 76-84 centimeter.