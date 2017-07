Recordaantal reizigers vliegt maandag via Schiphol

Het vorige record was van 30 juni toen ruim 224.000 mensen via Schiphol reisden.

Volgens de luchthaven vliegen deze zomervakantie 12,4 miljoen reizigers via Schiphol. Extra medewerkers zijn ingezet, zoals bij de veiligheidscontroles om de stroom vakantiegangers in goede banen te leiden. Toch moeten reizigers op spitsmomenten rekening houden met een langere wachttijd dan gebruikelijk. In de meivakantie ontstonden nog urenlange wachtrijen op Schiphol.

Speciaal voor de zomervakantie zijn er onder meer drie zogeheten securitylanes bijgekomen waar reizigers en handbagage worden gecontroleerd. Ook zijn flexibele teams aanwezig die kunnen bijspringen waar nodig.

'Small bags only'

Verder kunnen reizigers sinds 1 juli met weinig tot geen handbagage via een aparte ingang door de securitylanes. Uit de eerste testresultaten van de proef blijkt dat ten opzichte van de reguliere controles 15 tot 20 procent meer reizigers in een zelfde tijdsbestek de 'small bags only’-controles kunnen passeren, aldus Schiphol.

Tot nu toe waren er deze zomervakantie 38.601 vluchten met ongeveer 5,3 miljoen passagiers. De meeste vliegtuigen gingen naar en kwamen uit het Verenigd Koninkrijk.

Avondpiek

Volgens Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol, is de dag over het algemeen soepel verlopen. "In de ochtend en avond is het altijd het drukst op het vliegveld, zo ook vandaag. De avondpiek duurt ongeveer van vijf tot negen uur." Tijdens die uren wordt nog veel drukte verwacht. "Maar op basis van hoe het vanochtend is gegaan hebben we alle vertrouwen dat ook deze piek goed verloopt."